Transavia vliegt komende winter niet vanaf Groningen Airport Eelde (update)

'In Groningen zijn we afhankelijk van touroperators om vanaf Groningen vluchten aan te bieden. We hebben niet genoeg wensen van touroperators gehad om het vliegen vanaf Groningen rendabel te maken in de winterperiode', zegt woordvoerder Claudia Metz van Transavia.

Dat betekent in feite dat Transavia het komend winterseizoen helemaal niet vliegt vanaf Eelde. Gran Canaria was jarenlang een vaste bestemming voor vakantiegangers die in de winter vanaf de noordelijke luchthaven de Spaanse zon wilden opzoeken.

Weer in gesprek

Het winterseizoen loopt van 1 november 2019 t/m 31 maart 2020. 'Maar we moeten nu onze reisschema's vastleggen en vandaar dat we nu dit besluit moesten nemen. Voor de zomer van 2020 en de winter daarna gaan we gewoon weer in gesprek.'

'Het is zeker niet de bedoeling van Transavia definitief afscheid te nemen van Groningen Airport Eelde', zegt Metz.

Andere luchthavens

Volgens Metz is de teruglopende belangstelling voor de Canarische Eilanden alleen merkbaar bij Groningen Airport Eelde. 'Vanaf andere Nederlandse luchthavens vliegen we komende winter wel daarheen', zegt Metz.

De Transavia-woordvoerder waagt zich niet aan een verklaring voor de opstelling van de touroperators: 'Dat moet u aan henzelf vragen.'

Update: Tui vliegt nog wel

Vakantiegangers die komende winter vanaf Eelde naar de Spaanse zon willen vliegen, kunnen wel terecht bij Tui, zo laat de touroperator weten.

Deze reisorganisatie zal twee keer per week met eigen vliegtuigen naar Gran Canaria vliegen. Tui vloog al met eigen vliegtuigen vanaf Eelde en zal dat blijven doen.

Tui heeft nog in overweging of de bestemming Tenerife, waar ze geen eigen vliegtuigen voor gebruikte, aangeboden zal blijven.

Nog geen reactie

Groningen Airport Eelde wil niet reageren en verwijst naar de touroperators.

Update: We hebben het nieuws van Tui toegevoegd en de reactie van het vliegveld aangepast.

