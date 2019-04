Kamerleden staan niet te juichen over asielbus Ter Apel

De komst van de bus werd afgelopen week aangekondigd door staatssecretaris Mark Harbers van Asielzaken. De bus is een pilot van drie maanden, die een oplossing moet vormen voor de overlast die veiligelanders in buslijn 73 veroorzaken.

Vastzetten

Regeringspartij CDA vindt dat 'het niet gekker moet worden'. 'De overlast wordt beloond met een eigen bus. Waarom worden die raddraaiers niet vastgezet?', vraagt Madeleine van Toorenburg zich af.

Ook Bente Becker, net als staatssecretaris Harbers lid van de VVD, noemt de aparte busdienst 'niet de bedoeling'. 'Ik heb liever een toegangsverbod voor het openbaar vervoer. Waarom hebben deze mensen daar überhaupt nog recht op?'

Mark Harbers Asieltuig-Express

PVV-kamerlid Emiel van Dijk spreekt over de 'Mark Harbers Asieltuig-Express', en vindt dat de staatssecretaris te weinig actie onderneemt. 'Knikker deze mensen gewoon het land uit', is zijn oplossing.

Kamerlid Jasper van Dijk (SP) vindt de pendelbus 'fijn als oplossing voor passagiers en buschauffeurs. Maar buiten hen is er niemand die dit begrijpt.' Ook Henk Krol (50PLUS) ziet weinig in de bus.

Marokko en Algerije

Eén van de problemen die het uitzetten lastig maakt, ligt niet in Nederland maar onder andere in Marokko en Algerije. Die landen bemoeilijken vaak de terugkeer van mensen afkomstig uit dat land.

Kamerleden van onder andere D66 en de PvdA roepen staatssecretaris Harbers dan ook op om met die landen afspraken te maken over het laten terugkeren van asielzoekers.

Politiebureau

Het gemis van een volwaardig politiebureau in Ter Apel is Van Dijk (SP) een doorn in het oog. Net als raadsleden in de gemeente Westerwolde wil hij dat dit bureau terugkeert. 'We moeten de mensen in Westerwolde beschermen, dat is een kerntaak van de overheid.'

Het debat in de Tweede Kamer is nog gaande. Staatssecretaris Harbers komt in de loop van de middag met zijn reactie.

