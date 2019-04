Man (32) hoort celstraf tegen zich eisen na dollemansrit door Vlagtwedde

Inmiddels heeft de verdachte al 150 dagen in voorarrest gezeten en als het aan het Openbaar Ministerie ligt, maakt de man het jaar vol. Hij draagt een enkelband, heeft werk en gedraagt zich goed. Een celstraf zou dit weer teniet doen, meende de officier.

Behandeling

De officier had zelf een onvoorwaardelijke celstraf van een jaar voor de Musselkanaalster in gedachten en voelde meer voor een behandeling die direct moet starten.

De man was op 30 mei op de vlucht voor de politie. Agenten wilden hem horen over een incident met een prostituee. Er was ruzie over het bedrag dat de 32-jarige man aan de vrouw verschuldigd was, toen de man van de prostituee haar met zijn auto kwam ophalen.

Achtervolging

De Musselkanaalster vernielde vervolgens een ruit van die auto met een stuk metaal, dat vervolgens rakelings langs het gezicht van de bestuurder vloog. Toen agenten ter plaatse kwamen, volgde een achtervolging door Vlagtwedde. De verdachte duwde tijdens die rit de politiebus de berm in. Wonder boven wonder liep dit goed af.

De man stond ook terecht voor het mishandelen van zijn moeder en het bedreigen van familieleden. Hij kwam onlangs op voorwaarden en met een enkelband op vrije voeten. Het elektronisch toezicht mag wat betreft de officier nog wel een jaar duren.

Drank- en drugsverbod

Daarnaast eiste hij een drank- en drugsverbod voor de man en wil dat hij zich laat behandelen. Omdat de Musselkanaalster tijdens de dollemansrit een bushalte en een tuin vernielde, moet hij ook een schadevergoeding van ruim 500 euro ophoesten.

De uitspraak is op 2 mei.