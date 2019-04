Buitenbrand bij Engelbert geblust: rook trok richting Stad (update)

In de buurt van de Engelberterweg in Engelbert woedde donderdagmiddag een natuurbrand. Daarbij kwam veel rook vrij. De brand was even na 16.00 uur geblust.

Het is onbekend wat de omvang van het vuur was of wat de oorzaak was. Volgens de brandweer trok de rook over de ringweg (N7) richting industrieterrein Euvelgunne en dus richting Stad.

In de update is toegevoegd dat de brand inmiddels is geblust.