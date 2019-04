Weet jij hoe het zit met Pasen?

Een zacht gekookt eitje, een chocoladehaasje of twee, drie en een vrolijk fikkie in het dorp. Zomaar een paar ingrediënten die de viering van Pasen een stukje leuker maken. Maar klopt dat wel, horen deze zaken wel bij het Paasfeest? Weet jij eigenlijk hoe het zit met de viering van Pasen?

Wat vieren we nou eigenlijk met Pasen?

Goede vraag. We stelden hem aan een aantal scholieren in de stad Groningen. Volgens Jim vieren we massaal zijn verjaardag, Paul is vooral blij met de vrije dagen en Tristan denkt dat we de geboorte van Jezus vieren. Met Jezus zit 'ie goed. Maar met de rest van het verhaal zit net even anders.

Theologiestudent Henk Binnekamp (24) legt uit: 'Met Pasen vieren we dat Jezus weer opstaat uit de dood, nadat hij aan het kruis gestorven is. Hij stierf voor ons om ons te verlossen van onze zonden. We herdenken hem deze dagen, maar we vieren ook dat er leven is na de dood.'

Waarom hebben we dan twee Paasdagen?

Je zou zeggen: dat herdenken en dat vieren kan toch ook op een dag? Henk: 'Dat zou je zeggen hè, maar zo zit het niet helemaal. We vieren twee Paasdagen omdat al heel lang de drie grootste feesten, Pasen, Pinksteren en Kerst, op twee dagen worden gevierd. Zodat mensen naar de kerk kunnen. Nu is dat idee niet meer de hoofdreden. We hebben daar van overgehouden, en dat is bij wet geregeld, dat we twee vrije feestdagen hebben.'

Tja, en de Paashaas dan?

Die heeft er volgens Henk he-le-maal niets mee te maken. 'Het is wel zo dat er volksverhalen zijn en dan vooral in Duitsland waarin een dame verandert in een haas en een ei legt. Maar dat heeft niets met de christelijke oorsprong van Pasen te maken.'

Hoe zit het met het Paasvuur?

Henk: 'Het paasvuur is een traditie van voor de tijd dat hier het Christendom was. En staat centraal voor licht in het duister, het verjagen van geesten na de donkere wintermaanden. Het heeft van oorsprong geen enkele christelijke betekenis, maar is inmiddels wel omhuld met een christelijk jasje eigenlijk.'

