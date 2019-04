Blotevoetenpad krijgt cadeau van opgeheven vereniging

Het Blotevoetenpad heeft een gift gekregen van Sportdorp Opende. Die vereniging houdt op te bestaan en van het geld dat nog in kas zat, is een fitnessapparaat gebouwd. Vrijdag is het in gebruik genomen.

Vijftienhonderd euro zat er nog in de knip. 'Als bestuur vonden we dat dat geld in Opende moest worden besteed', zegt voorzitter Diny Wassenaar van Sportdorp Opende.

'Iedereen plezier'

'Je kunt wel een feest geven of zoiets, maar dan is het geld weg. Toen kwamen we uit bij het Blotevoetenpad. Dat is vlak bij Opende. Hier komen veel mensen en nu heeft iedereen er plezier van.'

Stuitbal en stijldansen

Sportdorp Opende is officieel opgericht in 2008. De vereniging, die is opgezet vanuit Plaatselijk Belang en het Huis voor de Sport, kreeg als opdracht sporten te organiseren die nog niet in het dorp beoefend konden worden. Zo ontstonden stuitbal, stijldansen, badminton, zumba, de sportvierdaagse en de hardloopgroep.

Op leeftijd

Volgens Wassenaar raken de leden op leeftijd 'Het wordt dan moeilijk om de club in de benen te houden. Zeker ook omdat er minder contributie binnenkomt. Op een gegeven moment kom je dan op het punt dat het beter is om te stoppen. Op dat punt zijn we nu.'

Sportdorp Opende stopt ermee (Foto: Jan Been/RTV Noord)

[https://cms.rtvnoord.nl/content/pdf/190419_0958_190419_Blotevoeten2.jpg]

'Mooie aanvulling'

Staatsbosbeheer, de eigenaar van het Blotevoetenpad is blij met de gift. Marieke de Boer: 'Het apparaat past precies bij het doel van het pad: bewegen in de vrije natuur. Je kunt er bijvoorbeeld buikspieroefeningen op doen en je kunt het gebruiken als bank om even op uit te rusten. Het is een mooie aanvulling op wat hier al stond.'