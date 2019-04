Diefstal van 315 kazen komt man uit Heiligerlee duur te staan

Een 49-jarige man uit Heiligerlee is veroordeeld tot twee jaar cel voor twee inbraken, diefstal, drugsbezit en bedreiging. Van die straf is een half jaar voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie eiste 2,5 jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk.

Hij werd vorig jaar op 13 juli in Heiloo aangehouden met in zijn auto 315 stukken kaas. Die kazen waren kort daarvoor bij een kaasboerderij in Blijham ontvreemd. 'Gekocht voor een zacht prijsje, omdat ze beschimmeld waren', zei de man. Maar de rechter geloofde dat niet.

Gestolen auto

De Kloosterholtjer reed rond in een auto die in Kolham was gestolen. Of de verdachte voor die diefstal verantwoordelijk was, is nooit bewezen. De verdachte zei dat hij de auto gehuurd had, maar ook dat geloofde de rechter niet.

De wagen was flink beschadigd, waarschijnlijk door een vluchtrit kort voor de aanhouding. Van de forse schade wist de verdachte niets, liet hij weten. De rechter geloofde ook van die verklaring niets. Hij verzocht de man om een schadevergoeding van 750 euro te betalen.

Ellenlang strafblad

Eerder werd de man, een bekende van justitie, al veroordeeld voor een woninginbraak in Scheemda. Hij sloeg zijn slag toen de 91-jarige bewoonster lag te slapen. Ook vonden agenten 451 xtc-pillen en bijna 200 gram speed in de woning van de man. Zijn strafblad gaat terug naar 1986.

Lees ook:

- 2,5 jaar cel geëist tegen Kloosterholtjer kazenheler