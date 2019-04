PVV Pekela: 'Volgens mij heeft de wethouder overal schijt aan'

De PVV in de gemeente Pekela heeft de aanval geopend op SP'wethouder Hennie Hemmes. Volgens de partij heeft Hemmes 'overal schijt aan', is hij ''ongeïnteresseerd' en 'heeft hij geen fatsoen'.

Aanstaande dinsdag vraagt de PVV een zogenaamd interpellatiedebat aan, waarin de partij de wethouder wil confronteren met zijn uitspraken en houding.

'Geen buitenlander'

Aanleiding voor de aanstaande clash tussen de partij en de wethouder is een uitspraak van Hemmes in het Dagblad van het Noorden een maand geleden.

Hemmes blikte terug op de Provinciale Statenverkiezingen met de uitspraak: 'In de buurtschap Boven Pekela is Forum voor Democratie de grootste partij. Maar er woont daar niet één buitenlander. Waarom lopen de mensen eigenlijk massaal achter één man aan? Ik kan daar de vinger niet op leggen.'

Kwaad bloed

Die uitspraak zette kwaad bloed bij Arthur van Dooren, voorman van de PVV in de gemeente Pekela. 'Op deze manier zet hij een heel dorp weg. Of hij het nu heeft over Forum of bij wijze van GroenLinks of de VVD, je moet er zijn voor alle Pekelders.'

Hemmes snapt weinig van de aanval van Van Dooren. 'Hij is van de PVV, de Partij voor de Vrijheid. En nu gaat hij mij beperken in mijn vrijheid van meningsuiting? Dat verbaast mij. Daarbij is mijn mening gevraagd als SP'er en sprak ik niet namens het college.'

'Ongeïnteresseerd, geen fatsoen'

Maar er is veel meer waar de PVV zich aan stoort.

'Hennie zit vaak onderuitgezakt en is ongeïnteresseerd, zit veel met zijn telefoon in de handen, hij rookt wanneer het hem uitkomt tijdens vergaderingen. En dan is het maar de vraag of hij tot het einde blijft. Laat staan of hij überhaupt komt, want afgelopen dinsdag was hij er niet. Je bent 24/7 wethouder.'



Als dit de kritiek is, zal mij dat een zorg zijn Hennie Hemmes - wethouder (SP)

'Niet voor de sier aan tafel'

Ook daar kan Hemmes zich niet in vinden: 'Het klopt dat ik er dinsdag niet was, maar ik had ook niks met die informatieavond te maken. Dat waren onderwerpen voor mijn collega-wethouders Jaap van Mannekes en Henk Busemann. Ik ga dan niet voor de sier daar aan tafel zitten als ik niks kan zeggen.'

Hemmes vervolgt: 'Ministers zijn toch ook niet aanwezig als er niks op de agenda staat? Ik heb in dertien jaar wethouderschap twee raadsvergaderingen gemist. Als dit de kritiek is, zal mij dat een zorg zijn.'

'Schijt aan dit soort opmerkingen'

De onenigheid tussen beiden is het voorspel van wat dinsdagavond tijdens de raadsvergadering in Pekela moet losbarsten. Van Dooren wil er weinig over kwijt: 'Ik wil daar niet teveel op vooruitlopen, want ik wil hem juist dan confronteren. Maar volgens mij heeft de wethouder overal schijt aan en doet hij lekker wat hij wil.'

Hemmes op de vraag of dat ook het geval is: 'Dat is natuurlijk onzin, maar ik heb wel schijt aan dit soort opmerkingen.'