Afzwaaiende persofficier: 'Je hoopt mensen te bereiken, maar dat is deels een illusie'

Pieter van Rest tijdens een persconferentie over de inval in het clubhuis van No Surrender in 2017. (Foto: ANP)

Met pijn in het hart neemt Pieter van Rest afscheid als persofficier. Het is tijd voor vers bloed. Ruim tien jaar vertaalde hij juridisch jargon naar begrijpelijke taal. Zijn eigen optredens analyseren doet hij nooit. 'Ik vind het niet leuk mezelf terug te zien.'

Hij lacht hard als hem gevraagd wordt of hij al die vragen van journalisten inmiddels zat wordt. 'Integendeel! Maar verandering is goed. Het kwam zo uit, ik heb heel lang de woordvoering gedaan en ga het enorm missen.'

Van Rest was eerder tien jaar lang docent strafrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. 'Dan ben je eigenlijk ook bezig om juridische zaken uit te leggen. Dat ligt mij wel.'

Jumbo-bomber

En hij heeft nogal wat juridische zaken uitgelegd. Het grote publiek kent hem vooral van de 'Jumbo-bomber' en de moord op Ilham Benchelh uit Siddeburen. 'Die Jumbo-afperser was nieuw qua onderzoek. We hebben toen echt het publiek ingezet om de zaak op te lossen. Waar ligt de oplossing, vroegen we ons toen af. Dat wisten we zelf ook niet.'

De zaak Ilham Benchelh, de vrouw die ineens verdween en nooit werd teruggevonden, maakte ook grote indruk op Van Rest. De zaak heeft lang stilgelegen omdat er bewijs nodig was. Uiteindelijk kreeg haar partner vijftien jaar cel opgelegd.

'Een langlopende zaak, waar Peter R. de Vries uitgebreid aandacht aan heeft besteed. Na jarenlang onderzoek van het OM is uiteindelijk de partner veroordeeld. Dat blijft zeker bij mij hangen en het is zo belangrijk dat dat nu is opgelost', stelt hij.

Samensmelten niet zachtzinnig

De wereld van de rechtspraak verenigen met die van de verdachte. Als dat gebeurt, is Van Rest in zijn nopjes. Maar die samensmelting van twee werelden gaat er niet altijd zachtzinnig aan toe. Zoals de man die veroordeeld werd voor een ernstige mishandeling in het centrum van Groningen.

De verdachte zei: je moet me opsluiten. Dat vind ik mooi Pieter van Rest - Officier van justitie

In een steegje bij de Oosterstraat vielen harde klappen, recht onder een camera. Van Rest: 'Dat vind ik heel naar om te zien, hoor. En daar heb ik ook last van', erkent hij. De man ontkende betrokkenheid. 'In de rechtszaal hebben we toen de beelden laten zien.'

De verdachte sloeg vervolgens als een blad aan de boom om. 'Hij zei: je moet me opsluiten. Dat vind ik mooi, als die werelden zo bij elkaar komen. Daar zoek je naar. Dat gebeurt ook als iemand vrijgesproken wordt.'

Illusie

Van Rest hoopt de mensen aan de 'andere kant van de tafel', zoals hij de gedaagden noemt, te bereiken met zijn requisitoir, zijn verhaal. Dáár doet hij het voor. 'Maar dat is deels een illusie. De juridische wereld is een wereld van betweters, rare taal en formaliteiten. Dat botst met de gewone wereld.'

Als het toch lukt om beide werelden bij elkaar te brengen, vindt hij dat 'heel mooi. Dat is de ideale wereld. Maar dat komt niet vaak voor.'

Veranderende misdaadwereld

De misdaad is de afgelopen tien jaar veranderd, vindt de persofficier. Uitgaansgeweld zoals bij de Oosterstraat komt nog steeds voor, maar er is andere criminaliteit bijgekomen. Relatief nieuw op dat lijstje is cybercriminaliteit. Hoe zorgt justitie ervoor op zo'n nieuw gebied niet achter de feiten aan te lopen?

'Dat is lastig. Het is een terrein waar we veel in investeren, we hebben veel deskundigen. De afgelopen tijd heeft het OM veel stappen gemaakt, zeker op het terrein van het dark web. We kraken sites en leggen ze plat. Maar het blijft lastig. Het hebben van voldoende mensen speelt ook mee.'

Kat-en-muisspel

Niet alleen de misdaad heeft in de voorbije jaren een andere wending genomen. De band tussen woordvoerder en journalist, soms een kat-en-muisspel, is ook veranderd. Er wordt meer verteld dan vroeger.

'Als OM hebben wij natuurlijk ook een maatschappelijke rol', meent hij. 'We brengen dingen ook naar buiten om te waarschuwen.'

Afspraakjes werden gemaakt via internet, daar willen we voor waarschuwen Pieter van Rest - Officier van justitie

Van Rest doelt bijvoorbeeld op een omvangrijke zedenzaak uit 2013, waar Groningse jongeren bij betrokken waren. 'Die afspraakjes werden gemaakt via internet. Daar willen we voor waarschuwen en dat is een overweging om zo'n zaak vroeg naar buiten te brengen.'

'Niet leuk mezelf terug te zien'

Na al die jaren wordt Van Rest nog weleens verleid tot het doen van uitspraken die hij liever terug zou nemen. 'Dan hoop ik dat ze dat niet uitzenden. Maar of dat gebeurt weet ik niet, want ik kijk en luister nooit wat terug. Ik vind het niet leuk mezelf terug te zien.'

Van Rest is nu weer 'gewoon' officier van justitie. 'Eigenlijk was ik dat al, want voorlichting neemt ongeveer een halve dag in de week in beslag. Nu hou ik me bezig met de wereld van bijzondere getuigen. Het contact met de pers ga ik wel missen. Het was heel leuk om te doen.'