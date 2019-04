Fietsparkeerprobleem: 'Stad leeft, maar het heeft consequenties'

'Wat blijkt is dat je geen goede plekken hebt in de Stad om je fiets te plaatsen, althans ze zijn er wel maar eigenlijk zijn er niet genoeg voor het aantal fietsers dat naar de Stad komt.'

Woensdag liet wethouder Glimina Chakor (GL) weten dat ze wil dat de stoep weer stoep wordt. Dat er ruimte komt voor de gebruikers van die stoep. Door het overgrote tekort aan fietsparkeerplaatsen is de stoep nu de pineut.

Fietsstewards

Een jaar geleden werden de fietsstewards ingeschakeld om orde in de fietschaos te creëren. Dat helpt wel enigszins, meent Robert Venema. 'Het is nu een beetje een georganiseerde puinhoop. We proberen alles in goede banen te leiden en daar zien we ook resultaat van. We zetten de fietsen in rijen op bijvoorbeeld de Grote Markt. Daarmee zorgen we ervoor dat voetgangers en hulpverleners er nog langs kunnen. Het fietsen plaatsen in die rijen op de Grote Markt wordt steeds vaker opgevolgd.'

Ik vind niet dat die fietsen storen, maar ik vind wel dat er geen uitwassen moeten zijn Benni Leemhuis - raadslid

Maatregelen

Er moeten meerdere maatregelen komen om niet alleen het fietsparkeerprobleem op te lossen, maar ook de rest van de stoepen toegankelijker te maken, meent Leemhuis. 'Mensen die hun fiets asociaal neerzetten, moeten daarom worden aangesproken. Daarnaast moeten er nieuwe fietsvoorzieningen komen. En natuurlijk moet er ook gekeken worden naar de terrasuitbreidingen die we ook in de Stad zien.'

'Ook werkgevers moeten op dit punt worden aangesproken', meent GroenLinks-raadslid Benni Leemhuis. 'Kijk als werkgever in de binnenstad hoe jouw fietsparkeervoorzieningen zijn. Ook voor hen is het namelijk van belang om die binnenstad ook toegankelijk te houden.'

Al met al horen fietsen bij de binnenstad van Groningen, weet Leemhuis ook. 'Ik vind niet dat die fietsen storen, maar ik vind wel dat er geen uitwassen moeten zijn.' 'Je kunt zeggen dat het te veel voor Groningen is', vult Venema aan. 'Maar aan de andere kant, de Stad leeft er ook van. We willen dat laten zien, maar het heeft ook z'n consequenties.'

