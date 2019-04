Hoe lang moeten de No Surrender-afpersers de cel in?

De rechtbank doet maandagmiddag uitspraak in de zaak rond de mishandeling, afpersing en ontvoering van een oud-lid van motorclub No Surrender. De man werd destijds halfnaakt in een bos bij Glimmen achtergelaten.

Het Openbaar Ministerie eiste vorige maand tegen de hoofdverdachte, de 38-jarige Adino D., acht jaar cel. Tegen vijf medeverdachten werden gevangenisstraffen van tweeënhalf tot vijf jaar geëist.

De verdachten, onder wie één vrouw, komen uit Groningen, Eelde en Uithuizermeeden.

Afpersing

De No Surrender-leden zouden het slachtoffer, een Stadjer, tussen juni en november 2016 hebben afgeperst.

'Het slachtoffer is langdurig mishandeld en vervolgens halfnaakt in zijn ondergoed in de vrieskou gedumpt. Zo'n feit schokt de samenleving in ernstige mate', zei de officier van justitie tijdens het uitspreken van de eis. 'Waarom is er zo fors afgerekend? Het antwoord blijft uit.'

Bad standing

Het slachtoffer is volgens het Openbaar Ministerie met bad standing uit de club gezet, maar beide verdachten ontkennen dat. Bad standing houdt in dat een lid geroyeerd wordt. Vaak gaat dit gepaard met geweld.

In dit geval was dat niet anders. De man werd afgetuigd in een woning in Eelde. De verdachten dreigden om zijn vingers af te knippen en probeerden zijn No Surrender-tatoeage met een strijkijzer te verwijderen. Het bleef uiteindelijk bij dreigementen. Na betaling van vijfduizend euro werd het slachtoffer half ontkleed achtergelaten in een bos in de omgeving van Glimmen, waarna hij bij een buurtbewoner aanbelde.

Ook een tweede man is volgens justitie bedreigd en afgeperst door leden van No Surrender. Hoofdverdachte Adino D. zou betrokken zijn bij beide zaken.

'Grof en respectloos'

'Ze zijn grof en respectloos te werk gegaan, geweld wordt toegejuicht. Kennelijk is dat heel normaal binnen een club als No Surrender', aldus de officier. 'Verdachten hebben duidelijk lak aan de rechtsstaat. De feiten zijn in relatieve openheid gepleegd.'

Het Openbaar Ministerie hekelt het 'georganiseerde en planmatige karakter'. 'Ze gaan net zo lang door, totdat er in hun ogen niets meer te halen valt.'

Vanmiddag om 13.00 uur doet de rechtbank uitspraak.

