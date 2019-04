945 zieke essen moeten noodgedwongen worden gekapt in Groningen

Essen in de voormalige gemeente Haren zijn niet meegenomen in het onderzoek naar essentaksterfte. De kosten van het inspecteren, snoeien en kappen van de zieke bomen komt neer op bijna één miljoen euro.

Compensatie

Elke gekapte boom wordt vermoedelijk ook gecompenseerd door het planten van een nieuwe boom. Wat voor boomsoort dat wordt is niet duidelijk. De totale kosten voor het herplanten zijn ook nog niet bekend. Er worden in elk geval geen essen teruggeplaatst.

Schimmelziekte

De essentaksterfte is sinds 2010 in Nederland. De bomen die in Groningen worden gekapt zijn dood of zwaar aangetast door de schimmelziekte. Uit eerder onderzoek bleek dat meer dan de helft van de 17.109 geïnspecteerde essen is aangetast door de ziekte.

De bomenziekte grijpt snel om zich heen in de gemeente. In 2017 was nog dertig procent van alle bomen aangetast door de essentaksterfte.

