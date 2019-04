Jan Boelo Drenth van atelier naar leslokaal: 'Ik doe nu wat ik leuk vind'

Hij stond tussen alle grote modenamen in Parijs, opende een pop-up store in Tokio en Waylon droeg tijdens het Eurovisiesongfestival zijn creatie. Maar het is mooi geweest voor Jan Boelo Drenth uit Scheemda. 'Ik werd opgeslokt in de massa.'

Drenth is sinds afgelopen september drie dagen per week bezig om de opleiding Junior Stylist op het Noorderpoort in Groningen op te zetten. Zijn atelier in Winschoten heeft hij vaarwel gezegd.

Opgeslokt



Bijna tien jaar lang is Drenth bezig met het ontwerpen van kleding. Hij blikt terug op een voor hem hectische periode. Drenth: 'Elke keer maak je kleding voor een nieuw seizoen, je benadert winkels, maakt afspraken en dat soort dingen. Op een gegeven moment ben je alleen nog bezig met het zakelijke en doe je niet waar je hart ligt.'

Dat moment van besef kwam anderhalf jaar geleden tijdens een reis door Afrika. 'Ik zag die mensen en dacht: zij hebben niks en ik ben alleen maar bezig met de welvaart. Toen begon ik na te denken. Wat wil ik eigenlijk met mijn leven?'

Tijdens die periode van overpeinzing had Drenth nog een slechte ervaring met een investeerder. 'Ik had een investeerder, maar dat liep anders dan ik hoopte. Maar daar kan ik weinig over zeggen, want dat loopt nog.'

Hoofd er niet bij



Hij begon zijn werk als ontwerper te combineren met het geven van gastlessen op het Noorderpoort. 'Ik stond met een been in de glitter and glamour en met het andere in het leslokaal. Daar had ik twee studenten waar het niet zo goed mee ging. Toen ik 's avonds een etentje had kon ik daar helemaal niet van genieten. Ik zat met mijn hoofd bij de problemen van de leerlingen.'

Dat was het moment dat Drenth de knoop doorhakte. Hij zette zijn leven als fulltime-ontwerper opzij en stortte zich volledig op het overdragen van zijn kennis.

'Heel veel rust'

Drenth staat drie dagen per week voor de klas. 'Ik leer mijn leerlingen bijvoorbeeld wat voor stoffen je kunt gebruiken en hoe zij moodboards kunnen maken. Het gaat mij ook om het contact met mensen. Ik zat steeds alleen in mijn atelier. De kennisoverdracht vind ik heel belangrijk.'

Ondertussen 'doet hij wat hij leuk vindt', zegt Drenth. 'Ik heb nog een paar klanten, dat is wat ik doe. En verder geen winkels en de hele rompslomp. Het kan best zijn dat ik maanden niks ontwerp en dan weer een klus doe. Deze keuze geeft mij heel veel rust. Ik doe nu wat ik leuk vind, dat heb ik echt gemist.'

