Grote hal in Hoogezand in beeld als testlocatie voor 5G

De grote hal van Wildeman Storage & Logistics in Hoogezand is in beeld als testlocatie voor het supersnelle 5G mobiele netwerk.

In die hal kan bijvoorbeeld worden proefgedraaid met zelfrijdende busjes, landbouw-drones en een ambulance met een glasheldere en snelle beeldverbinding.

3,5 Ghz

5Groningen, de organisatie die verschillende toepassingen van 5G test in een 'fieldlab' in Groningen is op zoek naar indoor- testlocatie, omdat er op dit moment niet in de openlucht getest kan worden met 5G.

Dat komt omdat een belangrijk deel van het 5G netwerk gebruik maakt van de 3,5 gigahertz-frequentie. Die kan niet worden gebruikt omdat dat de 'afluisterschotels' van de veiligheidsdiensten in Burum teveel zou storen.

Volgens programmamanager Peter Rake lijkt de hal in Hoogezand geschikt voor de proeven met 5G. Een proef van het Agentschap Telecom moet volgende week duidelijk maken of de signalen binnen in de hal de schotels in Burum niet zullen verstoren.

Zuid-Nederland

Mocht de hal niet geschikt zijn, dan bestaat de kans dat 5Groningen voor de proeven moet uitwijken naar een locatie in Zuid-Nederland. Daar kan wel proefgedraaid kan worden met 3,5 Ghz. Volgens Rake is die optie niet wenselijk: 'Je moet dan alle spullen naar het zuiden brengen. Bovendien hebben we hier alle faciliteiten beschikbaar.'

Overigens heeft staatsecretaris Keijzer aangekondigd dat het satelliettgrondstation in Burum uiterlijk in 2022 naar het buitenland verhuist, zodat het 5G netwerk over heel Nederland kan worden uitgerold.

De Tweede Kamerfractie van D66 kwam deze week met een motie waarin de staatssecretaris wordt opgeroepen haast te maken met de verhuizing.