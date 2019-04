Vijf jaar cel geëist tegen Winschoter die man bijna doodstak op feest

'U heeft een leven geruïneerd. Zijn uiterlijk is naar de kloten.' Dat zei de officier van justitie tegen een 43-jarige man uit Winschoten, die begin september een man uit Nieuw-Weerdinge neerstak tijdens een tentfeest in Valthe.

Voor die poging tot doodslag, wapenbezit en een bedreiging eiste de aanklager donderdag vijf jaar cel tegen de Winschoter, die zelf met een vriend op het feest was. Hij stak het 19-jarige slachtoffer in zijn arm, hand, been en gezicht.

Drugs en drank

De Winschoter zat slecht in zijn vel begin september vorig jaar. Zijn vrouw was eerder dat jaar overleden en sindsdien was hij gaan drinken. Voordat hij naar het feest ging, had hij naar eigen zeggen al tien glazen bier op. Ook had hij speed gebruikt. Op het feest zelf dronk hij nog eens tien tot twintig glazen cola-berenburg.

De man en zijn kameraad werden de feesttent uitgezet, nadat hij een vrijwilligster met een mes had bedreigd. Haar vriend was tegen hem opgebotst.

'Gevochten voor zijn leven'

In de rechtszaal vertelde hij dat hij wachtte op iemand die hem en zijn vriend kwam ophalen. Toen zou hij zijn aangevallen door de 19-jarige Nieuw-Weerdinger. Verder herinnerde hij zich weinig, zei hij.

De officier is ervan overtuigd dat de Winschoter zélf de agressor was. Er ontstond een vechtpartij tussen hem en 19-jarige man, die na een tijdje onder het bloed zat. De Winschoter had hem meerdere keren gestoken. 'Hij heeft gevochten voor zijn leven', vatte de aanklager samen.

Had dood kunnen zijn

Het slachtoffer had onder meer een slagaderlijke bloeding in zijn bovenbeen en realiseerde zich achteraf dat hij wel dood had kunnen zijn. Aan de messteek in zijn gezicht heeft hij een groot litteken overgehouden. Het litteken loopt van zijn voorhoofd naar de zijkant van zijn wang. Hij eist 4.000 euro schadevergoeding.

Na de steekpartij weigerde de Winschoter het mes los te laten. Dat deed hij pas toen iemand van de organisatie het met geweld van hem afpakte. Het incident maakte diepe indruk op het slachtoffer en zijn vrienden, maar vrijwel niemand kon de politie vertellen wat de aanleiding was geweest voor het geweld.

In alle consternatie stak de Winschoter ook zijn eigen kameraad in de buik. 'Meneer heeft geluk dat zijn vriend geen aangifte heeft gedaan, want dan had hij terechtgestaan voor twee pogingen tot doodslag', aldus de officier.

Veertien keer eerder veroordeeld

Uit een verklaring van de jonge Nieuw-Weerdinger, die de officier voorlas, bleek hoeveel last hij heeft van de verminking van zijn gezicht. Hij vreest ook minder kans te hebben op een nieuwe baan vanwege het grote litteken.

De Winschoter zit 7,5 maand in voorarrest. De vraag waarom hij überhaupt onder invloed van drank en drugs naar het feest ging, kon de man niet beantwoorden. Hij is veertien keer eerder veroordeeld voor onder meer geweld en wapenbezit. Volgens de reclassering is de kans dat hij in herhaling valt groot en moet hij behandeld worden. De aanklager vindt dat dat maar na zijn celstraf moet gebeuren.

Volgens zijn advocaat is geen sprake van poging tot doodslag, maar van poging zware mishandeling. Hij vroeg om een lagere straf met een behandeling. De rechtbank doet uitspraak op 2 mei.