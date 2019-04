Komt de jeneverbes weer volop terug in Westerwolde?

'Het initiafief kwam van een jeneverproducent uit het noorden van Nederland', vertelt Willem Markenstein van Staatsbosbeheer Westerwolde. 'Die vond dat we van eigen bodem jeneverbessen moeten kunnen plukken. Dat gebeurt nu in Italië.'

Silvan Puijman van Het Groninger Landschap plant de struiken. 'Het is een hele kruidige bes, olierijk en smaakvol. Bijzonder is dat de struik ooit in Westerwolde aanwezig was, maar verdwenen is. Nu plaatsen we ze weer terug. De schatting is dat ze over acht jaar volzitten met bessen.'