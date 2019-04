Harbers: veiligelanders mogelijk in apart azc

Staatssecretaris Mark Harbers gaat onderzoeken of asielzoekers uit veilige landen apart kunnen worden opgevangen. 'De regelgeving biedt hiertoe aanknopingspunten', schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Harbers laat in de brief weten dat hij de omvang van de benodigde opvang in wil schatten en daarbij de medewerking van gemeenten zoekt.

'Komende weken uitwerken'

De staatssecretaris wil het idee de komende weken uitwerken en onderzoeken. Volgens een woordvoerder van hem gaat het om een verkenning en wil hij met de mogelijke maatregel kijken of onder andere de COA-locatie in Ter Apel ontlast kan worden.

Gebiedsverbod of -gebod

Ook wil Harbers kijken naar mogelijkheden voor een gebiedsverbod of -gebod. 'We kunnen overlastgevende asielzoekers niet vasthouden op het terrein van het asielzoekerscentrum. Dat zou namelijk een vorm van vrijheidsontneming zijn', zegt de staatssecretaris in een Kamerdebat.

Toch ziet Harbers in zo'n gebiedsgebod wel mogelijkheden: 'Als we het gebod invoeren voor het terrein van het azc, uitgebreid met een gebied eromheen, is het misschien wel mogelijk.'

'Isoleren zou perfect zijn'

Bij supermarktondernemer Harry Stuulen uit Ter Apel klinkt het idee van Harbers om een 'veiligelanders-azc' op te richten als muziek in de oren. 'Dat is de oplossing, want als je gaat isoleren ben je van alle ellende af.'

Stuulen denkt ook dat het een afstotende werking kan hebben. 'Als men weet dat ze in een aparte opvang terechtkomen waar ze amper uit kunnen, komen ze niet meer naar Nederland.'

Asielbus

Harbers reageerde tijdens het debat ook op kritiek op de pilot met een aparte bus voor asielzoekers tussen het asielzoekerscentrum en het station van Emmen.

Harbers zegt die kritiek te begrijpen. 'Maar het is wel belangrijk om de rust terug te krijgen op de bus, zowel voor de chauffeurs als de rest van de passagiers. We gaan met de pilot zien of een aparte bus helpt.'

Gratis?

Diverse Kamerleden struikelden over een gerucht dat de 'asielbus' gratis zou zijn. Harbers zegt daarop dat het volgens hem niet voor de hand ligt dat die gratis is. 'Asielzoekers hebben immers recht op leefgeld en kunnen de bus ook betalen.'

