Moet Wiebes zijn huiswerk opnieuw doen van Raad van State?

De rechtszaak over de gaswinning in Groningen zit er na twee dagen op. Over twaalf weken doet de hoogste bestuursrechter uitspraak en wordt bekend of minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat zijn huiswerk opnieuw moet doen.

In 2017 bracht de Raad van State de Groningers nog in een juichstemming door het toenmalige gasbesluit te vernietigen. Dat is ook dit jaar weer de inzet van 26 bezwaarmakers. Het sneller dichtdraaien van de gaskraan of een flinke vermindering van de gaswinning wordt ook als een overwinning gezien.

'Meer dan fysieke effecten'

Om de rechter zover te krijgen, deelden enkele Groningers hun persoonlijke verhaal. Advocaten, juristen en andere vertegenwoordigers van overige Groningse partijen als gemeenten, provincie en Veiligheidsregio Groningen probeerden de argumenten van Wiebes om 19,4 milard kuub gas te winnen in gasjaar 2018-2019 onderuit te halen.

Zo vindt de Veiligheidsregio dat veiligheid 'meer is dan de fysieke effecten van aardbevingen'. Gezondheid en maatschappelijke onrust hebben daar ook mee te maken. De effecten van het dichtdraaien van de gaskraan zijn op deze twee aspecten onbekend.

Helft van twee-onder-een-kap

'Wij houden daar als hulpdiensten wel rekening mee', zegt Michiel Roesink. 'Wij hopen dat de minister dat ook doet.'

Tijdens het onderdeel versterking leek de Raad van State niet altijd even overtuigd van de antwoorden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De rechter vraagt zich net als de Groningers af hoe het kan dat door het veelbesproken HRA-model de helft van een twee-onder-een-kap-woning wel als onveilig wordt bestempeld en de andere helft niet.

Cynisch gelach

'Dat komt mede door verschillende grondsoorten', reageert de landsadvocaat. Het zorgt voor een cynisch gelach van de Groningers op de tribune. Ook de rechter lijkt een bedenkelijk gezicht te trekken.

De rechter wil ook weten wat voor invloed schade heeft op de veiligheid van huizen: 'Kan een huis dat in de stutten staat ook op de lijst onveilige woningen terechtkomen?' De landsadvocaat: 'Stutten zorgen ook voor veiligheid.'

'Steeds beter op de rails'

Een ambtenaar van de gemeente Groningen mengt zich in de discussie. 'De schade zegt ook iets over de kwetsbaarheid van je woning. Dat zit niet in het HRA-model en daar is nog geen onderzoek naar gedaan', zegt zij.

Het mantra van het ministerie is dat de boel in Groningen langzamerhand steeds beter op de rails komt. Voor een deel heeft EZK gelijk. Met betrekking tot de schadeafhandeling zijn inderdaad maatregelen genomen die tot een hoger tempo leiden. Soepel verloopt dit alleen nog niet.

Verloopt het vlot?

Het standpunt van Groningen is: 'Los eerst de problemen rondom de schadeafhandeling op, voordat je een besluit neemt over hoeveel gas je wilt winnen'. Rechter: 'Dat is duidelijk. Wat dit betekent voor het winningsbesluit moeten we nog over nadenken.'

Ook de vernieuwde versterkingsoperatie komt piepend en krakend op gang. Hoewel het ministerie van mening is de opnames van huizen vlot verlopen. De Raad van State lijkt niet overtuigd: 'Worden in dit tempo de doelstellingen wel gehaald?'

Strafwerk

Na twee dagen binnen de muren van de Raad van State te hebben gebivakkeerd, hebben alle partijen hun zegje gedaan. De bal ligt nu bij de hoogste bestuursrechter van het land. Laat de Raad van State Wiebes zijn huiswerk overdoen of geven ze hem zelfs strafwerk?

'Wij hebben vertrouwen dat we gaan winnen', zegt een vertegenwoordiger van het Groninger Gasberaad. Ook al houdt hij er rekening mee dat de Raad van State het gasbesluit dit keer niet vernietigt. 'Ik verwacht wel dat de rechter eist dat de minister zijn voor de toekomst maatregelen moet nemen.'

Ook het ministerie van Economische Zaken van Klimaat ziet de uitspraak met vertrouwen tegemoet. 'Ik heb niks gehoord waar we niet een goed antwoord op hebben.'

