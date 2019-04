Studenten maken portretten over dementie: 'Het zijn normale mensen, hoor'

Zijn korte geheugen hapert. Op de ochtend van het interview komt Lute Edel (78) bijna niet opdagen. Hij had zich vergist in de dag van de afspraak.

Maar zijn herinneringen leven.

Lute Edel moet het als kleine jongen zonder zijn vader stellen. Die zit in een concentratiekamp in Duitsland. Hij was betrokken bij het verzetsblad Het compas; door Lute's moeder rondgebracht in de kinderwagen van Lute. 'Want niemand gaat een moeder met een kleine baby aanhouden.'

Dat overkomt zijn vader wel. Hij wordt verraden en opgepakt.

Für mein söhnchen Lute

Vanuit Duitsland krijgt de kleine Lute een ansichtkaart, met daarop een zelfgetekend tafereeltje van hun huis 'met een klein kereltje dat kippen stond te voeren'. Für mein söhnchen Lute, heeft zijn vader erop geschreven. De kaart glipt door de controle van de Duitsers en valt bij Lute op de mat.

Ontmoeting met dementie

Annelie Steketee (22) studeert aan Academie Minerva. Ze heeft iets met verhalen uit de oorlog; die boeien haar. Als Annelie op bezoek komt in het Odensehuis voor licht dementerenden hebben de twee al snel een klik. Annelie besluit haar studieopdracht 'Ontmoeting met dementie' over Lute Edel te maken.

Vier maanden lang is ze elke vrijdag in het Odensehuis te vinden. Ze praten over zijn leven en herinneringen aan zijn vader. Die overleeft het concentratiekamp en staat na de oorlog zwaar vermagerd op de stoep. 'Een man met een kale kop en een volle baard. Hij was zo verzwakt dat mijn moeder hem de trap op moest drukken om boven bij zijn slaapkamer te komen. Die indrukken zijn op je netvlies gebrand.'

Die Gedanken sind frei

Van zijn vader krijgt Lute een motto voor het leven mee: je gedachten zijn altijd vrij. De regel komt uit een Duits gedicht en is Lute altijd bijgebleven. Ook nu nog; of juist nu. 'De situatie waarin ik zit is een duidelijk gebrek; daar ben je in je leven niet op voorbereid.'

Kunststudent Annelie Steketee gaat met Lutes verhaal over zijn vader aan de slag. En neemt ook de vrije gedachten als uitgangspunt. 'Dat is wat Lute ook overbracht aan mij. Ook al heb ik dementie, mijn gedachten werken nog.'

Ze maakt vijf werken; van de ansichtkaart tot aan de terugkeer van zijn vader. Ze hangen tot en met tweede paasdag, samen met de werken van de andere studenten, in kunstencentrum K38 in Roden. 'Wat het mij gebracht heeft is dat ik nog meer geïnspireerd ben door verhalen, omdat je door verhalen heen tot steeds diepere contacten komt. Dat kan je ook weer laten zien in je werk.'

Sombere toekomst?

Lute Edel is nu 78 jaar. Het is geen alzheimer dat hij heeft, maar vasculaire dementie; overgehouden aan een hersenbloeding. De vooruitzichten zijn niet goed.

'Langzamerhand, en dat is een triest vooruitzicht, wordt je mentale toestand alleen maar erger.' Maar hij doet er alles aan om zijn hersenen fit te houden. Door te schilderen bijvoorbeeld, net als Annelie. En net als zijn vader. 'Hij had een geweldig tekentalent en ik heb dat kennelijk geërfd.' Een ontdekking die Lute nooit had gedaan, als hij niet was gaan dementeren.