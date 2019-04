DelfSail een jaar eerder: 'We moeten nu alle zeilen bijzetten'

De organisatie van DelfSail haalt het evenement een jaar naar voren. In plaats van 2022, staat Delfzijl nu al in juni 2021 weer volledig in het teken van het grote schepenevenement.

Reden is dat de eerdere datum samenvalt met het internationale zeilevenement Tall Ships Races.

Gastheer

Havensteden Delfzijl en Harlingen zijn beide gastheer van dit evenement. Het organiseren van twee grote evenementen in hetzelfde jaar, zou zowel logistiek als commercieel gezien een misstap zijn, vindt de organisatie van DelfSail. De gemeente Delfzijl en de Provincie Groningen beamen dit.

'Tall Ships Races is een race door vier havens, verspreid over vier weken. Het merkwaardige is dat nu twee havens uit hetzelfde land in het traject voorkomen', zegt DelfSail-bestuurslid Jan Koolhof.

Knoop snel doorgehakt

'Wij vinden het niet wenselijk om in Noord-Nederland twee van dat soort evenementen in een korte tijd te organiseren. We hebben de knoop dan ook redelijk snel doorgehakt', vertelt Koolhof.

Aanpoten

Dat DelfSail nu een jaar eerder wordt gehouden, betekent aanpoten voor de organisatie. 'We moeten nu alle zeilen bijzetten. We hebben elkaar in het bestuur goed aangekeken, onszelf afgevraagd of we dit kunnen, maar het vervolgens met een volmondig 'Ja!' beantwoord.

Volgens Koolhof zit de grootste uitdaging nu in het contracteren van de schepen. 'Maar gelukkig hebben we een directrice die hier heel veel ervaring in heeft.'

De laatste editie van DelfSail werd gehouden in 2016. Toen kwamen ruim een half miljoen bezoekers naar het botenevenement in Delfzijl.

