Memorabilia van strijd voor het vrouwenkiesrecht in Groninger Museum

Vanaf komende zaterdag is in het museum de tentoonstelling Strijd! 100 Jaar Vrouwenkiesrecht te zien.

Midden in een van de zalen van het museum ligt prominent een grauw stuk papier. 'Een velletje papier, meer is het niet,' zegt samensteller van de tentoonstelling Mineke Bosch. 'Maar wel een belangrijk velletje. Het is de wet waarin staat dat vrouwen actief kiesrecht krijgen. Op 9 mei 1919 door de Tweede Kamer aangenomen. Het was een eenvoudige wet, het past op een pagina.'

Tentoonstelling geeft een kans

De tentoonstelling Strijd! 100 Jaar Vrouwenkiesrecht laat historische objecten zien die de strijd illustreren die uiteindelijk heeft geleid tot de wet uit 1919. Samensteller en hoogleraar moderne geschiedenis Bosch is een deskundige op het gebied van vrouwengeschiedenis en schreef onder meer de biografie van Aletta Jacobs.

'Door de jaren heen ben ik allerlei objecten tegengekomen waarmee ik niets kon in mijn boeken maar waarvan ik altijd dacht dat ik ze graag eens ergens zou willen ophangen. Deze tentoonstelling heeft me die kans gegeven.'

Sapmeerster Aletta Jacobs

Op de tentoonstelling is veel aandacht voor de bekendste strijder voor het vrouwenkiesrecht: Sapmeerster Aletta Jacobs (1854-1929). Een paar vitrines met persoonlijke spullen en vijf portretten van Isaac Israëls zijn er van haar te zien.

Een zaal is gewijd aan vaandels die vrouwen tijdens demonstraties bij zich droegen. Daartussen hangt een bijzonder exemplaar die Sanne Meijer van 'De verhalen van Groningen' ontdekte.

'Vrouwenkiesrecht was niet stads'

'Het is het vaandel van de Vereniging voor vrouwenkiesrecht uit Ten Boer,' vertelt Meijer er over. 'Deze vaandel is in het bezit van de kleinkinderen van Eilina Johanna Huizenga-Onnekes uit Ten Boer.

Huizenga-Onnekes was oprichter van de vereniging en trok met haar verhaal over het vrouwenkiesrecht langs dorpshuizen en cafés.' Volgens Meijer wordt ten onrechte vaak gedacht dat de strijd voor het vrouwenkiesrecht alleen iets voor de grote steden was. 'Behalve in Ten Boer had je ook verenigingen in onder meer Stadskanaal en Veendam.'

Jubileumdag

Op donderdag 9 mei, de dag waar op het vrouwenkiesrecht 100 jaar bestaat, wordt er in het Groninger Museum uitgebreid stilgestaan bij het jubileum. Tijdens die dag is er aandacht voor geschiedenis, kunst, theater, wetenschap en optredens van onder meer Izaline Calister. De tentoonstelling duurt tot en met 15 september.