Zomerse bloemetjesmarkt: 'We verwachten extra drukte'

Het is een zonovergoten dag. De handelaren die op de bloemetjesmarkt in Stad staan, kunnen zich in de handen wrijven. 'Alles zit mee, het is niet te geloven. 22, 23 graden. Hoe krijgen we het voor elkaar? We verwachten extra drukte.'

Dat zegt marktmeester Dirkjan Kooiman. Traditioneel trekt de bloemtjesmarkt duizenden Duitse toeristen.

'Over de koppen lopen'

'Als mensen uit Stad wat willen hebben, moeten ze er nu bij zijn. Want tussen elf en drie kan je hier over de koppen lopen.'

Om vier uur op

De marktmeester stond zelf om vier uur op en was een uur later in het centrum. 'De gewone markt is er ook, we zorgen dat die op de plek komt te staan. Daarna komen de bloemenkooplui, uit heel Nederland.'

Er was wel een probleem. 'De hele Grote Markt stond vol fietsen, honderden. Maar om half zes gingen de discotheken dicht, rond zes uur was het grotendeels opgelost. Met hulp van de collega's van Stadsbeheer hebben we het plein verder leeg kunnen maken.'

'De fietsen staan nu aan de zijkant van de markt, dus je moet even zoeken of je hem kunt terugvinden.'

