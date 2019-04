De Stint mag weer de weg op: 'We gaan ervan uit dat hij straks hartstikke veilig is'

SKSG wil na de zomervakantie weer kinderen vervoeren in de Stint. De Groningse kinderopvangorganisatie heeft vijf van de elektrische bolderkarren. Die mogen in aangepaste vorm weer de weg op, nadat minister Cora van Nieuwenhuizen het gebruik eerder verbood.

Dat gebeurde na het dodelijk ongeluk op een spoorwegovergang bij Oss waarbij vier kinderen omkwamen, vorig jaar september.

Strengere eisen

Er gaan onder meer nieuwe, strengere technische eisen gelden voor de Stint. Verder komen er nieuwe regels voor de toelatingsprocedure en komt er toezicht op de aangepaste voertuigen.

'Veiligheid staat bij ons uiteraard voorop. Maar na de aanpassingen en met rijvaardigheidstrainingen, willen wij er graag de weg weer mee op', zegt Meike Emmelkamp van SKSG.

Twijfel bij Kids2b

Kids2b twijfelt nog of ze de Stint ook weer gaan gebruiken. Die kinderdagverblijforganisatie gaat eerst nog in gesprek met ouders en medewerkers en neemt dan in juni een beslissing over de elektrische bolderkar.

'Niet dwingen'

Bij SKSG verwachten ze niet dat de ouders problemen hebben nu de Stint weer terugkeert.

'Maar wij gaan ze natuurlijk niet dwingen hun kind in de Stint te zetten', zegt Emmelkamp. 'Er is straks een compleet vernieuwde Stint. Alleen qua uiterlijk ziet hij er hetzelfde uit. Hij is een stuk veiliger, zo zit er een rem op alle vier de wielen.'

Kosten

De aanpassingen kosten 3000 euro per Stint. Voor SKSG betekent dat een kostenpost van 15.000 euro.

'Dat is een behoorlijke investering. Maar het is gewoon zo. We gaan ervan uit dat hij straks hartstikke veilig is. Het is een erg milieuvriendelijk vervoersmiddel. En je moet ook niet vergeten dat de kinderen het leuk vinden.'

Lees ook:

- De Stint blijft aan de kant: 'Wij hebben het altijd al gevaarlijke dingen gevonden'

- Onderzoek: Stint mag in huidige vorm niet de weg op