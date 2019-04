Dit weekend in Groningen: wie gaat er mee eitjes zoeken?

Er is genoeg te genieten, maar ook genoeg te doen. En het thema is toch wel echt: op zoek naar de lente!

Eitje Eitje zoeken

Wij gaan tweede paasdag weer Eitje Eitje spelen op radio, tv en online. We verstoppen twaalf eieren in onze mooie provincie, aan jou de taak om ze te vinden. Natuurlijk mag je daarbij de hulp van vrienden en familie inschakelen. Alle informatie vind je hier!

Nog meer zoeken

Ook bij het bezoekerscentrum Reitdiep in Groningen kun je tweede paasdag eieren zoeken. Dat wordt georganiseerd door het Groninger Landschap. Het is van 14:00 tot 16:00 uur.

En eerste én tweede paasdag kan het ook bij het bezoekerscentrum van het Nationaal Park Lauwersmeer. Daar zijn 50 eieren verstopt, één voor elk jaar dat het Lauwersmeer bestaat. Die zijn te vinden langs de 43 kilometer lange wandel- en fietsroute 'Rondje Lauwersmeer'. Dus je kunt je lol op.

Op landgoed Verhildersum Leens kun je tweede paasdag ook zoeken. Kinderen tot en met 12 jaar zijn tussen 11:00 en 12:00 uur van harte welkom. De ouders of grootouders kunnen vanaf een bankje aanwijzingen geven.

Lente en lammetjes

Op de Onlanderij in Eelderwolde organiseert Natuurmonumenten op beide paasdagen een lammetjesfeest. Er zijn van allerlei activiteiten zoals eieren zoeken, zaadbommen maken, vogels spotten en natuurlijk kun je de lammetjes en schapen bekijken. Entree voor leden is gratis, anders is het 1 euro.

Paasvuur kijken

Er liggen heel wat paasbulten in onze provincie, maar er gaat er maar één aangestoken worden en die staat in Meeden. De rest is afgelast in verband met de droogte. Zondagavond om 20:00 uur wordt hij in Meeden aangestoken, maar let op: het kan wel eens heel druk worden.

Neutenschaiten

Ook leuk: even een potje Neutenschaiten tegen familie of vrienden. Het is een echte, Groningse paastraditie dus we zeggen: aan de bak! Weet je niet meer hoe het werkt? Check dan onze eerdere uitleg.

Veel plezier dit paasweekend!