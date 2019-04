Vele duizenden bezoekers genieten in Stad van bloemetjesmarkt (update)

Het is deze Goede Vrijdag een drukte van belang op de bloemetjesmarkt in hartje Stad, mede door het stralende weer.

Marktmeester Dirkjan Kooiman wreef zich daarom vrijdagochtend al in de handen. 'Alles zit mee, het is niet te geloven. 22, 23 graden. Hoe krijgen we het voor elkaar? We verwachten extra drukte.'

Suzan Rinket ,die deel uitmaakt van de organisatie van de bloemetjesmarkt, deed dezelfde constatering. 'Alle omstandigheden zijn perfect en daar zijn we heel blij mee', zegt ze.

'Alles verloopt tot dusver goed', vult ze aan. En dat is geen vanzelfsprekendheid, want door het mooie weer is het een stuk drukker dan afgelopen jaar. 'We schatten dat er zo'n 40 á 45.000 in de binnenstad van Groningen zijn. Dat is heel wat.'

Zakkenrollers

Via een groot led-scherm en bij het bloemendepot waarschuwt de organisatie dat bezoekers alert moeten zijn op hun bezittingen. In voorgaande jaren wisten ongenode gasten zoals zakkenrollers hun weg naar de markt namelijk óók te vinden.

'Maar er zijn dus maatregelen genomen', stelt Rinket. Toen het einde van de middag naderde, had de organisatie nog niets gehoord of vernomen van bestolen marktbezoekers, zegt ze.

Ongemakkelijke verkeerssituaties

De bloemetjesmarkt is zoals elk jaar flink in trek bij onze oosterburen en dat leidde ook vrijdag tot ongemakkelijke verkeerssituaties op met name het Zuiderdiep. Het leidde ook tot langzaam rijdend en stilstaand verkeer op de ringweg, mede door een spoedreparatie aan het asfalt.

'Dat er veel Duitsers in de stad zijn die de verkeersborden blijkbaar over het hoofd zien, daar kunnen we weinig aan doen', gaat Rinket verder.

'We hebben extra ingezet om de parkeerlogistiek vanuit Duitsland met hulp van verkeersregelaars en mensen van de scouting in goede banen te leiden. De instroom van vrijdagochtend was redelijk druk, maar verliep naar omstandigheden goed. Door het goede weer kwam de mensenmassa iets vroeger op gang dan normaal en veel bezoekers genieten nog altijd na op de terrasjes.'

