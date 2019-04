Dit Was De Week: 'Laat Groningse kinderen over 70 jaar niet treuren over hun afgenomen jeugd'

Deze week deden de blazers van ESD in Farmsum veel stof opwaaien. Over fijnstof door paasvuren hoeven we ons dit jaar geen zorgen te maken, want door de droogte zijn de paasvuren bijna overal afgeblazen.

In deze week voor Pasen vielen we ook even stil: door de brand in de Notre-Dame in Parijs en door een emotioneel verhaal van een Groningse onderwijzeres over de impact die de aardbevingen hebben op haar leerlingen.

In Dit Was De Week doen we elke zaterdag een greep uit het belangrijkste nieuws van de week.

De blazers van ESD

De week begon met een blazer in de hoogste categorie bij chemiebedrijf ESD in Farmsum. Een steekvlam en een grote zwarte stofwolk waren tot in de wijde omgeving te zien.

De Partij voor het Noorden in Provinciale Staten van Groningen pleit voor het opschorten van de vergunning van ESD en de PvdA in de Tweede Kamer roept het kabinet op om paal en perk te stellen aan de stofexplosies.

Hoe ontstaan de blazers bij ESD?



Bij de blazers komen siliciumcarbide-vezels vrij. Omwonenden maken zich zorgen over de gevolgen voor hun gezondheid. Volgens de GGD lopen mensen pas serieus gevaar als de norm heel erg wordt overschreden. Daar zouden tot nu toe geen aanwijzingen voor zijn.

Toch laat de provincie Groningen dinsdag tijdens een persconferentie weten dat de maat vol is. ESD krijgt acht weken de tijd om de uitstoot van de vezels te stoppen. Als dat niet gebeurt, volgt een boete van 250.000 euro per overtreding. De boetes kunnen oplopen tot een maximum van 750.000 euro.

ESD noemt het ultimatum van de provincie ´voorbarig en onvoldoende onderbouwd´. Het bedrijf zou voldoen aan de vergunningsvoorwaarden binnen de Europese Richtlijn.

Een dag later laat het bedrijf weten dat het bezig is met de stofuitstoot. Directeur Richard Middel: 'Een verwerkingslijn voor ons eindproduct is stilgelegd. Dat betekent dat we helaas ook afscheid moeten nemen van vijf medewerkers van ESD'.

Directeur Richard Middel van ESD in Noord Vandaag



Emotioneel pleidooi

Twee dagen lang heeft de Raad van State, de hoogste algemene bestuursrechter van ons land, zich gebogen over het gaswinningsbesluit van minister Eric Wiebes.

Zesentwintig partijen, onder wie gemeenten, de provincie Groningen, waterschappen en maatschappelijke organisaties, maken bezwaar tegen het winningsbesluit. Ze vinden dat de winning nog altijd te hoog is en vooral dat de veiligheid in Groningen niet goed is geregeld.

Dit laatste wordt kraakhelder duidelijk gemaakt door docent Bea Blokhuis uit het aardbevingsgebied. Zij vertelt over haar moeder die de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt en die tot vlak voor haar dood in januari 2018 kampte met frustraties over haar afgenomen jeugd.

Blokhuis vraagt in een emotioneel pleidooi om vernietiging van het gaswinningsbesluit, zodat de huidige Groningse jeugd niet over zeventig jaar nog altijd treurt om haar afgenomen jeugd.

De Raad van State doet over twaalf weken uitspraak en dan wordt bekend of minister Wiebes zijn huiswerk opnieuw moet doen.

Weer een dreigbrief

Opnieuw hebben anti-windmolenactivisten een dreigbrief verstuurd. Ditmaal naar hoofdaannemer A.Hak van Windmolenpark Drentse Monden Oostermoer.

Dit is de vierde keer dat zo'n dreigbrief is verstuurd.

In deze brief wordt gedreigd dat bouwbedrijf A.Hak vogelvrij wordt verklaard als het meewerkt bij de aanleg van kabels voor de Drentse windparken. Daarbij zou het concern tot in het buitenland worden gehinderd.

De hoofdaannemer zwicht niet voor de bedreigingen en laat weten dat de bouw van het windpark op schema ligt.

[YouTube:https://www.youtube.com/watch?time_continue=42&v=g_UNK5Rd4ik]

Notre-Dame

En dan, een paar dagen voor Pasen, staat de Notre-Dame in Parijs in brand. Een gebouw waar ook veel Groningers dierbare herinneringen aan hebben.

Net als de Notre-Dame hebben veel kerken in Groningen houten kapconstructies. Bouwkundige Christiaan Velvis van de Stichting Oude Groninger Kerken, die 91 kerken in bezit heeft, laat weten dat de grootste kerk, de Der Aa-kerk in Stad, een sprinklerinstallatie in het dak heeft.

Die sprinklers zijn trouwens niet standaard gevuld met water. Dit heeft te maken met kans op bevriezing in de winter en met legionella. In de installatie zit een sensor. Als er brand uitbreekt, gaat er een melding naar de brandweer en die vult de droge leidingen met water.

In de Martinikerk, de Nieuwe Kerk en de top van de Martinitoren zitten soortgelijke installaties.

Donderdag 25 april is een benefietconcert voor de Notre-Dame in de Sint Jozefkathedraal en de Martinikerk in Stad. Zaterdag 20 april speelt stadsbeiaardier Auke de Boer tussen 11:00 en 11:30 uur muziek uit Parijs op het carillon van de Martinitoren.

Wel of geen paasvuren?

Tot teleurstelling van velen adviseert de Veiligheidsregio Groningen om de paasbulten dit weekend niet aan te steken.

Hoewel de Veiligheidsregio een adviserende rol heeft, laten enkele gemeenten al snel weten dat ze paasvuren verbieden. Dit frustreert de organisatoren niet alleen, maar het loopt ook flink in de papieren. In Midwolde kost het niet doorgaan van het paasvuur meer dan tweeduizend euro. Dat bedrag moet komen uit het potje van de dorpsvereniging.

De frustratie neemt verder toe als duidelijk wordt dat de paasfeesten in Duitsland wel doorgaan.

Donderdagnacht gaat de paasbult in Onnen voortijdig in vlammen op.

Vrijdag wordt duidelijk dat nergens in onze provincie tijdens Pasen een vuur zal branden, behalve in Meeden. En ook daar is het feest nog niet zeker. Boven windkracht 5 mag de bult niet branden. 'En', vinden de organisatoren, 'als de wind ineens draait, moet je je ook afvragen of je het dorp wel helemaal onder de rook moet zetten.'

Hieronder zie je een overzichtskaart van de paasvuren in onze provincie. De blauwe icoontjes geven de zondagse vuren aan, de maandagse vuren hebben een oranje kleurtje en de afgelaste vuren zijn geel.