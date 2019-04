SodM: 'Nedmag had meer kennis kunnen vergaren na lek in zoutcaverne'

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) vindt dat zoutbedrijf Nedmag meer kennis had moeten vergaren over de oorzaak van een lek in een zoutcaverne in Veendam. Dat schrijft het SodM in reactie op een rapport van Nedmag over het incident.

Op 20 april 2018 ontstond er een scheur in het dak van een ondergrondse caverne. Daarbij is pekel en mogelijk ook diesel weggelekt naar bovenliggende grondlagen.

Juiste maatregelen

Het SodM schrijft dat Nedmag de juiste maatregelen heeft genomen om het lekken te stoppen. Het bedrijf verlaagde de druk in de caverne, waardoor is voorkomen dat er meer pekel en diesel is gelekt. Nadeel van de drukverlaging is dat het leidt tot versnelde bodemdaling aan de oppervlakte.

Volgens het SodM is de kans klein dat grond- en oppervlaktewater zijn vervuild door pekel of diesel. Maar als er wel vervuiling plaatsvindt zijn de gevolgen voor mens en milieu groot. Dat is een andere analyse dan die van Nedmag, dat eerder concludeerde dat het lek geen gevolgen heeft voor mens en milieu.

Het SodM vindt dus dat Nedmag meer onderzoek had kunnen doen naar de oorzaak van de scheur. 'Kennis is belangrijk, als Nedmag in de toekomst verder wil opereren', staat in de schriftelijke verklaring van het SodM.

