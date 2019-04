Bootterras in Stad verdwijnt per direct: 'Het is een drama'

Het drijvende terras van Café de Toeter aan de Turfsingel in Groningen is op bevel van de gemeente per direct gesloten. De eigenaren zijn hierover donderdag per brief geïnformeerd.

Het terras boven op het schip Ludina werd vier jaar geleden bij wijze van proef gerealiseerd. Die proef is nu voorbij. Het college en de raad wilden een beter beeld krijgen van wat terrassen op het water kunnen bijdragen aan het leven in de binnenstad.

Begin 2015 werd een gedoogbesluit afgegeven voor de exploitatie van het terras voor twee seizoenen. Dat werd één keer verlengd.

Eigenaren met de handen in het haar

Ondanks dat de proef een keer ten einde moest komen, is eigenaar Maik van Heerd volledig overdonderd door het besluit. 'Ik had verwacht dat we dit een keertje aan het einde van het jaar zouden evalueren. Nu is ineens besloten dat de boel dicht moet.'

De tientallen tafels en stoelen op het terras moesten direct worden opgeruimd. De terrasboot is nu permanent dicht voor het horecapubliek.

'Het is echt verschrikkelijk. Een drama voor ons', zegt Van Heerd. 'Vooral nu het zulk mooi weer is. Het geld moet in het seizoen verdiend worden. We weten het pas kort en moeten nu echt even goed kijken hoe we het nu gaan aanpakken.'

Woonschepencomité verzette zich

Het Woonschepencomité Groningen (WCG) vocht destijds als enige het gedoogbesluit aan. De bestuursrechter gaf het comité gelijk, maar dit leidde niet tot het intrekken van de vergunning.

Dat het terras nu toch sluit ligt volgens voorzitter Dirk van Driel niet aan het Woonschepencomité Groningen. 'Het is een besluit van het college.'

Van Driel benadrukt wel dat het terras nooit als horecabestemming kon worden gezien. Formeel gezien is het altijd een woonboot gebleven. 'En daarvoor gelden dezelfde regels als voor alle andere woonboten.'



Proef als goed beoordeeld

Uit een recente evaluatie blijkt dat de gemeente Groningen positief tegenover de proef staat. Het terras trok namelijk veel bezoekers en is naar eigen zeggen een positieve bijdrage aan de stad. Ook 'heeft het terras niet voor overlast in de directe omgeving gezorgd', staat in de beoordeling.

Investering

Ook bij Arianne Vreeburg van De Toeter is de teleurstelling groot. 'Enorm!'

Het schip waarop het terras zat, is vier jaar geleden helemaal verbouwd. Die investering heeft zich volgens haar niet uitbetaald. 'Absoluut niet. Hadden we het er maar uit..'

Reactie gemeente

'Ik kan me goed voorstellen dat ze erg teleurgesteld zijn, maar dit hing al lang in de lucht', zegt wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA).

'We vonden het ook een moeilijk besluit, maar er is nou eenmaal afgesproken dat het een tijdelijke vergunning zou zijn. Het is al een keer voor twee jaar verlengd, ondanks de bezwaren van het Woonschepencomité. Wij hebben toen beloofd dat het een eenmalige verlenging was, dan moet je je ook aan je woord houden.'

'Geen onwil van ons'

'De meerwaarde van een terras op het water is wel bewezen', zegt Van der Schaaf. 'Deze vergunning kunnen we niet verlengen, maar we gaan nu verder kijken naar terrassen op of rond het water. Bijvoorbeeld de locatie bij het oude tankstation, Dudok aan het Diep. Maar ook op de locatie waar De Toeter zit. We gaan met de ondernemer in overleg. Het is geen onwil van ons, maar je kunt je ook niet houden aan het onmogelijke.'

'Uiteraard staan we daar open voor', zegt Vreeburg. 'Maar tot die tijd: wat dan?'

Eretitel

Het terras bij Café de Toeter werd vorig jaar nog uitgeroepen tot het beste terras van de provincie Groningen.

