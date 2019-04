Dood in de Poststraat

De jonge kraker Marco heeft zichzelf van het leven beroofd. Zo lijkt het, op het eerste gezicht. Zijn lichaam wordt gevonden in de Poststraat naast het gekraakte Wolters-Noordhoff Complex in de stad Groningen. Het is de vroege ochtend van deze dag in de geschiedenis, 20 april 1990.

Het Wolters-Noordhof Complex groeit in de jaren tachtig uit tot een symbool van de kraakbeweging. Bewoond door tientallen jonge mensen die er een alternatieve levensstijl op nahouden. Ze runnen winkeltjes in boeken en platen, een eethuis en een oefenruimte.

Er worden goedbezochte concerten gehouden. De 22-jarige Marco is verantwoordelijk voor piratenzender 'de Zwarte Hemel'. Op vrijdagavond zijn er politieke statements op te horen, afgewisseld door experimentele muziek. Hij heeft een vaste vriendin die in het complex woont.

Als die liefde na vier jaar bekoelt, is Marco ten einde raad. Er is een andere man in het spel, een Duitse kraker bijgenaamd 'Satan'. Al vroeg in het onderzoek naar de dood van Marco duikt zijn naam op.

Volgens het coldcase-team dat vijftien jaar geleden alle sporen nog eens heeft nagetrokken, heeft Satan Marco na een ruzie met bruut geweld omgebracht. Van zelfmoord is geen sprake. Met de uitkomsten van het onderzoek wordt niets gedaan.

Een rechercheur is nog naar Schotland gevlogen om met een belangrijke getuige te spreken, die wellicht medeplichtig is geweest. Tot een beslissende verklaring komt het niet en in 2006 wordt de zaak definitief als 'verjaard' op de plank gelegd.

De ware doodsoorzaak van Marco is in eerste instantie verdoezeld, door onbekenden die een stuk touw om zijn nek knopen. Een ander deel van het touw hangt aan een hanebalk op zijn kamer.

Liefdesverdriet zou de jonge Marco tot een wanhoopsdaad hebben gedreven. Maar nader onderzoek leert dat de touwdelen niet matchen. Bovendien hebben getuigen 's morgens vroeg geschreeuw gehoord in de Poststraat. Het stoffelijk overschot is verplaatst. Er zijn overduidelijke sporen van fors geweld.

Ruim een maand na Marco's dood vindt een veldslag rond het Wolters-Noordhof Complex plaats, die gepaard gaat met plunderingen en veel geweld. De spanning tussen krakers en autoriteiten liep in de maand ervoor al steeds verder op. Het verklaart mogelijk de terughoudendheid van de politie, om de 'zelfmoord' nauwkeurig te onderzoeken.

Krakers spoorden sympathisanten in het voorjaar van 1990 aan, om massaal naar Groningen te komen voor een confrontatie met de politie. Een brute doodslag in eigen gelederen kwam daarbij slecht uit.

Dat met de conclusies van een later onderzoek niets is gedaan, vinden betrokken rechercheurs 'een schande, onverteerbaar voor de nabestaanden'. De jonge kraker Marco werd precies 29 jaar geleden dood gevonden in de Poststraat. Dat was op deze dag in de geschiedenis, 20 april 1990.