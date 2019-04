Nergens brandt het paasvuur, behalve in Meeden: 'Het is volledig veilig'

Alle paasvuren in de provincie zijn afgelast vanwege de droogte, behalve die in Meeden. Wat is het geheim? 'Wij zitten hier in een omgeving waar niemand er last van kan hebben', zegt organisator Jan Schreuder.

'Het is ver van de bebouwing en we hebben niet te maken met natuurgebieden. De dichtstbijzijnde woning is op 640 meter, voor de rest is het vrij veld. Het is volledig veilig!'

Druk?

Zondagavond om acht uur gaat de fik erin. De gemeente Midden-Groningen is akkoord, maar stelde volgens Schreuder wel een aantal voorwaarden. Ook omdat Meeden nu als enige een paasvuur heeft en het mogelijk druk wordt.

'Let er wel op dat er veel mensen kunnen komen en bereid je daar op voor', was volgens Schreuder de boodschap. Dat doet de organisatie onder meer door extra mensen in te zetten en met de politie te overleggen.

'Het enige dat mijn zorg is, is de aanvoer via de Hereweg', zegt Schreuder. 'Als er veel mensen van buiten komen, komen er waarschijnlijk veel auto's. Die moeten we kwijt raken. En de Zevenholsterweg moeten we vrijhouden voor de hulpdiensten.'

De paasbult in aanbouw (Foto: Martijn Klungel/RTV Noord)



Aanvoer van hout

De aanvoer van snoeihout voor op de bult is in volle gang. 'Het moet een fatsoenlijke en nette bult worden.'

Toen het ene na het andere paasvuur werd afgelast, steeg de nervositeit bij een aantal inwoners van Meeden, merkte Schreuder.

'Veel mensen hadden op voorhand gesnoeid, die hadden dikke bossen hout op wagens geladen. Die kwamen al een beetje in paniek hier naartoe: Wat moeten we daar nu mee? Maar dat mogen ze alsnog naar de bult brengen.'

Nog niet helemaal zeker

Honderd procent zeker dat de bult ook daadwerkelijk gaat branden, is het volgens Schreuder overigens niet.

'Maar als er niks bijzonders gebeurt, gaat hij de brand in. Alleen boven windkracht 5 mag het niet. En als de wind ineens draait, moet je je ook afvragen of je het dorp wel helemaal onder de rook moet zetten.'

