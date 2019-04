Buijs hoopt dat Ajax een uitglijder maakt in Groningen

'Wij hebben na de winter onze zeven thuiswedstrijden allemaal gewonnen. Dus ik kan me voorstellen dat mensen zeggen dat het een lastige uitwedstrijd wordt voor Ajax. Dat gaan we er uiteraard ook van proberen te maken', zegt de trainer.

Goede serie

Groningen is bezig met een goede serie, ook Ajax zit in een roes. Deze week plaatste de club zich ten koste van Juventus voor de halve finales van de Champions League, enkele weken geleden nam het de koppositie in de competitie over van PSV. Ajax leidt op doelsaldo.

Thuis meer laten zien

Defensief staan de zaken bij FC Groningen al een aantal weken goed. 'Daar ligt momenteel met name onze kracht', vindt Buijs.

'Maar wat we nog niet waargemaakt hebben, is dat we voetballend veel meer moeten brengen. Met name in thuiswedstrijden. Ons spel aan de bal moet beter.'

Drie zieken

Mimoun Mahi, Django Warmerdam en Michael Breij waren deze week ziek en ontbreken mogelijk tegen Ajax.

Aanvaller Paul Gladon scoorde de afgelopen weken drie belangrijke doelpunten voor de FC. Buijs laat in het midden of hij nu een kans krijgt in de basis. 'Gladon is zeker een optie.'

FC Groningen Live

De wedstrijd FC Groningen-Ajax begint om 18:30 uur. FC Groningen Live op Radio Noord start om 18:00 uur.

Presentator is Niiwino Geertsema, Martin Drent is de analist in de studio. Stefan Bleeker doet verslag vanuit het stadion.