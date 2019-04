FC Groningen-supporter komt met boek over gewonnen bekerfinale

Over iets meer dan een jaar is het vijf jaar geleden dat FC Groningen de bekerfinale won. Supporter en journalist Robert Visscher vond het hoog tijd voor een boek over die bijzondere dag.

Het idee van een boek zat al langer in het hoofd van Visscher. Zelf keek hij de finale in 2015 tegen PEC Zwolle in De Kuip. 'Toen ik na de bekerfinale thuis kwam, zei mijn vrouw dat ze me alleen zo blij had gezien bij de geboorte van mijn kinderen', zegt Visscher lachend.

'Dat geeft wel aan hoe mooi en groot die gevoelens omtrent die bekerwinst waren bij mij. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor mij, maar ook voor vele supporters met mij.'

Bijzonder

'Als FC Groningen-supporter is het zo bijzonder dat je een prijs wint, daar mag best een boek over komen. Voor iedereen betekende die dag iets aparts en het boek moet ook een inkijkje geven in het hoofd van de supporters. Waarom vinden mensen de club nou zo mooi bijvoorbeeld? Op die vragen hoop ik in het boek een antwoord te geven.'

Auteur Robert Visscher (Foto: eigen foto)

Volgens Visscher zijn er dan ook ontzettend veel verhalen rondom die bekerfinale te vertellen. 'Zo is er een stel dat elkaar heeft leren kennen nadat ze gingen feestvieren in de kroeg. Inmiddels hebben ze een kindje en zijn ze getrouwd in de Euroborg.'

Samen met de supportersvereniging

Het boek wordt samen gemaakt met de supportersvereniging. 'Het gaat over supporters en daarom is de supportersvereniging een mooie partner. We hebben allebei als doel om te laten zien wat voor bijzondere dag dit was', zegt de in Rotterdam woonachtige auteur.

De beker werd in 2015 uitgereikt door oud FC Groningen speler Erwin Koemen. Hij zal tevens het voorwoord van het boek voor zijn rekening nemen.