'Gebouwen blijven tot vijf dagen na een aardbeving bewegen'

Het is technisch onmogelijk om te bepalen of een scheur wel of niet is veroorzaakt door een aardbeving. Huizen blijven tot wel vijf dagen na een aardschok bewegen.

Dat zegt aardbevingsexpert Ihsan Bal, verbonden aan de Hanzehogeschool in Groningen, tegen televisieprogramma De Monitor op NPO2.

Mission impossible

Bal wordt door het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) ingezet als onafhankelijk schade-expert. De Turkse onderzoeker is verbaasd hoe we in Nederland omgaan met schade in het Groningse aardbevingsgebied.

'Technisch gezien is het een mission impossible om elke schade te bekijken en wel of niet te koppelen aan een aardbeving van kleine magnitudes als in Groningen', zegt Bal.

Hij pleit ervoor om te stoppen met 'geldverslindende schadeloketten' en alle schades onvoorwaardelijk te vergoeden.

Internationale onderzoekers

In het programma van de KRO-NCRV bevestigen zeven andere internationale aardbevingsonderzoekers het verhaal van Bal.

'Met zoveel huizen en kleine aardbevingen in Groningen lijkt het me praktisch onmogelijk om te bepalen wat de oorzaak van schade is', zegt de Amerikaanse professor Gregory Deierlein.

'Blijft nodig'

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken laat in een reactie weten wel deskundigen te blijven sturen om schades op te nemen.

Volgens de bewindsman kunnen zij beoordelen of er een aannemelijk verband is tussen de schade en aardbevingen.

Het programma is zondagavond om 22.15 uur te zien op NPO2.

