Sellinger brandstichter krijgt omgevingsverbod en moet naar een kliniek

Een 53-jarige man uit Sellingen is voor brandstichting in zijn woonplaats in september vorig jaar door de rechtbank in Groningen veroordeeld tot een jaar cel. Van de straf zijn 209 dagen voorwaardelijk.Ook moet de man voor zijn alcohol- en persoonlijkheidsproblematiek een half jaar worden behandeld in een kliniek. De cel hoeft hij nu niet meer in: hij heeft al 154 dagen vastgezeten.

De rechtbank vindt bewezen dat de man op 24 september brand heeft gesticht in een woning aan de Westerkamp in Sellingen. Daar woonde hij met zijn ex-vrouw tot zij hem verliet.

Brandend kussen

De brand ontstond doordat de man op die avond een woonkussen aanstak. Hij had die dag vanaf in de middag alcohol genuttigd. Toen de brandweer kwam stond de man in verwarde toestand met zijn hond buiten.

De brand werd vroegtijdig ontdekt, toch was het pand tijdelijk onbewoonbaar. Het huis stond te koop, maar was door de brand gedaald in waarde. De ex-vrouw van de Sellinger claimde in eerste instantie 40.000 euro aan waarde-schade, maar trok deze claim op de zitting in.

Mannen met bivakmutsen

Aanvankelijk bekende de Sellinger, maar trok zijn verklaring later in. Hij hield er ineens een ander verhaal op na. Hij zou op de avond van de brand zijn overvallen door drie mannen met bivakmutsen. Die sloegen hem knock-out. Zij zouden de brand hebben gesticht. Dit verhaal veegde de rechtbank van tafel.

De rechtbank twijfelt niet aan de juistheid van de bekentenis van man. 'Hij heeft zowel tegenover de politie, in bijzijn van zijn advocaat, in detail uitgelegd hoe hij de brand had gesticht.'

'Ik steek de hele handel in de fik'

De rechtbank tilt zwaar aan het telefoongesprek dat de man voerde met zijn dochter. Dat was kort voor de brand. In dat gesprek, maar ook in tekstberichten, zei de man 'de hele handel in de fik te steken'. Daarbij bood hij alvast zijn excuses aan. 'Dan zijn jullie maar van me af en is alles van jullie.'

De brand kan de Sellinger in mindere mate worden toegerekend. Hij doorloopt momenteel de opstartfase van zijn behandeling in een kliniek. Na deze opname moet de man ambulant behandeld worden.

Hij kreeg van de rechtbank naast de straf een alcoholverbod opgelegd. De man mag zich gedurende zijn proeftijd van drie jaar niet in de gemeente Westerwolde laten laten zien.

