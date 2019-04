Onstwedder kunstenaar Geert Schreuder viert jubileum met overzichtstentoonstelling

Zijn mooiste schilderijen zijn nu te zien in een overzichtstentoonstelling in Museum De Oude Wolden in Bellingwolde.

Potlood en kwast in plaats van boerenleven

Schreuder kwam in 1949 in Stadskanaal als boerenzoon ter wereld. Het boerenleven kreeg geen grip op hem, het potlood en de kwast wel.

'Al vanaf mijn jongste jaren droomde ik er van om kunstenaar te worden en dat was letterlijk een droom want kunstenaars had je in die tijd niet in Stadskanaal,' vertelt de schilder in zijn huis in Onstwedde.



(Foto: Rene Walhout/RTV Noord)



Blauwe maandag op kunstacademie

Toch maakte Schreuder zijn droom waar. Zijn eerste tentoonstelling organiseerde hij op zijn 17e. Zijn ouders gingen er mee akkoord dat hij de lerarenopleiding op Academie Minerva ging volgen.



Dat deed hij een blauwe maandag, daarna zette hij zich aan zijn inmiddels omvangrijke oeuvre.

Museum De Oude Wolden

In Museum De Oude Wolden hangen Schreuders' mooiste werken. De tentoonstelling laat mooi zien hoe de schilder zich in een halve eeuw ontwikkeld. Van een fijnschilder tot een schilder die soms met verf lijkt te smijten.

(Foto: Rene Walhout/RTV Noord)

Geen Gemaar, zoals de tentoonstelling heet is tot en met september te zien in Museum De Oude Wolden in Bellingwolde. Meer info vindt u op http://museumdeoudewolden.nl