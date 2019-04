Woongroep Marenland: 'Opwierderweg wordt niet volgepropt'

Woongroep Marenland is het absoluut niet eens met de kritiek van bewoners van de Opwierderweg in Appingedam. Die zeggen dat hun buurt wordt volgepropt met nieuwe sociale woningen.

Volgens de woningcorporatie komen de veertien huizen op grote kavels met een ruime opzet.

Teveel huizen op een te kleine plek

Wilfred Douma eiste donderdagavond tijdens de raadsvergadering dat de bouw van de woningen per direct stopt. Hij en zijn buurtgenoten dachten altijd dat er zeven koopwoningen zouden komen, wat ze prima vonden.

'Totdat we op 20 maart een uitnodiging kregen voor een infobijeenkomst over de bouw van veertien sociale huurwoningen', zei Douma. 'We vinden dat er teveel huizen komen op een te kleine plek.'

Geen volgepropt plan

Volgens Frank van der Staay, manager vastgoed bij Woongroep Marenland, is dat niet zo: 'Het gaat om zeven ruime kavels, waar we veertien mooie twee-onder-een-kapwoningen gaan bouwen. Het is absoluut geen volgepropt plan.'

Daarnaast wordt de flat die nu nog achter de woningen staat op termijn gesloopt, zegt Van der Staay. 'Dat zorgt voor een verdere verdunning van Opwierde.'

Te laat op de hoogte

De buurtbewoners vinden dat ze te laat zijn geïnformeerd over de bouw. Volgens Douma begonnen de eerste werkzaamheden al in maart, terwijl er pas in april een infobijeenkomst was.

Woongroep Marenland kan zich vinden in die kritiek: 'We kunnen ons voorstellen dat mensen het gevoel hebben dat ze te laat zijn geïnformeerd. Het plan past echter binnen het geldende bestemmingsplan en wij waren in de veronderstelling dat bewoners het een mooi plan vonden. Dat blijkt niet zo te zijn en dat vinden we jammer.'

Om tafel

Wethouder Annalies Usmany (Gemeentebelangen Appingedam) liet donderdag weten zo snel mogelijk om tafel te willen met de betrokkenen. Woongroep Marenland zegt bereid te zijn om daarbij aan te schuiven.

