Zaalvoetbalvrouwen van 'Vijfje' winnen KNVB-beker

Ze zorgden daarmee voor een primeur. Nog nooit won een Gronings zaalvoetbalteam de nationale beker.

Beter op dreef

Na een moeizame start kwam de ploeg van trainster Teuny Bosma in de Topsporthal in Rotterdam steeds beter op dreef. De ruststand was 2-1 en in de tweede helft werd het verschil nog duidelijker. Het goede teamspel gaf uiteindelijk de doorslag in de 7-2 zege. Jet Nooteboom maakte drie treffers, Tessa Peters scoorde twee keer. De andere twee doelpunten kwamen op naam van Laura de Groen en Arte Brueren.

Het seizoen is nog niet voorbij voor de kersverse bekerwinnaar, want Drs. Vijfje plaatste zich vorige week voor de play-offs om het landskampioenschap. Ze eindigden als vierde in de reguliere competitie. De eerste tegenstander in die play-offs is KTP Nieuw Roden.

