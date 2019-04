Kinderopvangcentrum in Stad vat vlam: 'Ik denk dat de schade aanzienlijk zal zijn' (update)

In Huis de B, een centrum voor kinderopvang en wijkactiviteiten in de Groninger Schildersbuurt, is vrijdagavond brand uitgebroken. Meerdere bluswagens kwamen eraan te pas om de vlammen te bestrijden, maar hadden die snel onder controle.

Toch kon de brandweer niet voorkomen dat een deel van de gevel aanzienlijk beschadigd raakte. Omdat deze uit hout bestaat, grepen de vlammen snel om zich heen.

Of er personen in het schoolgebouw aan de Adriaan van Ostadestraat aanwezig waren, kon een woordvoerder van de brandweer niet vertellen. Hoe de brand is ontstaan is evenmin bekend.

'Veel rookontwikkeling'

Jacob Bolhuis, voorzitter van wijkcentrum Kostverloren, was als één van de eersten bij de brand in de BSO. 'Ik zag vuur aan de achterkant en veel rookontwikkeling. Maar omdat ik dat vanaf de andere kant zag, ben ik hard naar het wijkcentrum gerend om te kijken of daar ook brand woedde.'

Hij hoorde al van mensen wiens kinderen op de betreffende kinderopvang zitten, dat het gebouw redelijk brandgevaarlijk is. 'Maar het is een opluchting dat het gebouw verder bespaard is gebleven. Aan de andere kant hoorde ik veel glasgerinkel en er is ook waterschade. Ik denk dat de schade aanzienlijk zal zijn.'

Update 21:30 uur

Niet het gebouw waarin OJS De Petteflet zich bevindt stond in brand, maar kinderopvang- en wijkactiviteitencentrum Huis de B.