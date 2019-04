Mollema rijdt zonder grote ambities door Limburg

Bauke Mollema maakt zich geen zorgen over zijn vorm in de aanloop naar de Ronde van Italië. De Giro begint over drie weken. Mollema rijdt zich zondag alvast een beetje warm tijdens de Amstel Gold Race in Limburg.

De Limburgse heuvels zijn, als het erop aankomt, te kort en te steil voor Mollema. Hij houdt van lange, en qua stijgingspercentage regelmatige beklimmingen. Hij moet kapot kunnen gaan, kunnen lossen en weer aansluiten.

Niet puur als trainingskoers

Hij heeft dan ook weinig ambities in de enige Nederlandse wielerklassieker. 'Ik besef heel goed dat het lastig wordt een resultaat neer te zetten als je het tegen explosieve mannen als Alaphiliipe, Valverde en Van der Poel opneemt. Maar het is niet zo dat ik deze wedstrijd puur als trainingskoers zie, zeker niet. Ik ga voor een goed resultaat, maar het zal afzien worden op al die klimmetjes. Wie weet kan ik voor een verrassing zorgen', vertelt Mollema.

Geen super voorseizoen

Zijn eerste koersdagen waren al eind januari, begin februari. De renner van Trek Segafredo stond twee keer op het podium van eendagswedstrijden op Mallorca. Daarna werd het betrekkelijk stil rond zijn persoontje. Hij kwam ten val in de Strade Bianche, ging op hoogtestage in de Sierra Nevada en reed vervolgens wisselvallig in de Ronde van het Baskenland. 'Het was niet een super voorseizoen, maar het zou ook gek zijn als ik in het Baskenland al in topvorm was geweest. En het is misschien achteraf niet ideaal dat ik meteen na de hoogtestage weer ging koersen. Ik voel de laatste twee dagen wel dat de vorm er weer aan zit te komen.'

Dopinggeval

Ook de ploeggenoten van Mollema hebben nog niet veel reden om te juichen. Al met al verloopt het seizoen teleurstellend voor de Amerikaanse formatie. En daar kwam begin deze week nog een dopinggeval bij. De Colombiaan Jarlinson Pantano werd betrapt op het gebruik van EPO. 'Dat was wel even schrikken, echt bizar. Ik had dit nooit verwacht en dat valt dan wel rauw op je dak. De ploeg draait de laatste maanden al niet lekker. Dan helpt dit niet, maar helaas heb je dat soort dingen niet in eigen hand', reageert Mollema op het nieuws rondom zijn Colombiaanse ploeggenoot. De ploeg heeft hem onmiddellijk geschorst. De B-staal moet verder uitsluitsel geven.

Geen Luik-Bastenaken-Luik

Het zijn zaken die Mollema niet kan gebruiken met de Ronde van Italië in aantocht. De Giro is zijn eerste grote doel van het seizoen. Op 11 mei wil hij fris aan de start staan in Bologna. Daarom laat hij Luik-Bastenaken-Luik links liggen. Na de Waalse Pijl van woensdag gaat de blik volop richting Italië.