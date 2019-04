Auto's met karretjes staan in de rij voor versnipperd hout van paasbult

Auto's staan in de rij te wachten, karretjes erachter. In Midwolde proberen ze de strop van het niet doorgaan van het paasvuur om te buigen naar een klein succesje. Het hout van de paasbult wordt versnipperd en verkocht.

'Afgelopen woensdag kregen we het bericht dat de paasvuren in het hele Westerkwartier werden afgelast', vertelt Roelof de Boer van het 'vuurbestuur'. 'Ook voor ons werd geen uitzondering gemaakt, ondanks dat wij de bult op een open akker hebben liggen. Er wordt niet naar de situatie gekeken. Ze weten eigenlijk niet eens waar ze over praten.'

Scheur in de broek

Ondertussen was al veel tijd en geld in de paasbult gestoken. 'We hebben rijplaten op het land gelegd en we moesten natuurlijk leges betalen voor de vergunningaanvraag', vertelt De Boer. 'De kosten lopen in de duizenden euro's. Dit is wel een scheur in de broek voor ons.'

Kosten drukken

En dus werd nagedacht over een oplossing. Het versnipperen en verkopen van het hout bleek de beste optie. 'We zien hier het succes', zegt De Boer. Tien euro voor een karretje snippers en vijftien euro voor een grote kar. 'Je kunt ze gebruiken tegen onkruid in je tuin of er paadjes mee aanleggen', vertelt De Boer. 'We komen hiermee niet uit de kosten, maar we drukken ze wel wat.'

30-jarig bestaan

De organisatie van het paasvuur in Midwolde bestaat in 2020 dertig jaar. De Boer: 'Daar willen we wel aandacht aan besteden. We gaan nooit voor het grootste paasvuur, maar wel voor het gezelligste'.

Lees ook:

- Nergens brandt het paasvuur, behalve in Meeden: 'Het is volledig veilig'

- Overzicht: alle paasvuren afgelast behalve Meeden