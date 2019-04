Warming up: FC Groningen-Ajax

Goudhaantje Paul Gladon was tegen Heerenveen voor de derde maal op rij trefzeker. Hij scoort dit seizoen gemiddeld eens in de 45 minuten en heeft daardoor de beste statistieken van alle spelers in de eredivisie.

Gladon adviseerde zijn trainer Buijs voor de wedstrijd tegen Heerenveen om hem op te stellen. Buijs deed dat niet, maar gaf na die wedstrijd wel aan dat Gladon het hem juist makkelijk maakt door zijn doelpunten.

Vrijdag zei de trainer van FC Groningen dat 'de kans zeker aanwezig is', dat Gladon zaterdag voor het eerst in de basis gaat starten. Dan heeft de 'subersub' de kans om het eens langer dan 45 minuten te proberen.

De vorm: FC Groningen

Met slechts acht tegendoelpunten na de winterstop heeft FC Groningen de minst gepasseerde verdediging van de gehele eredivisie. Ajax kreeg in vergelijking al twintig doelpunten tegen na de hervatting van de competitie.

De ploeg van Danny Buijs verzamelde al zevenentwintig punten, ééntje minder dan de tegenstander van vanavond.

Het scorend vermogen en de bezetting voorin blijven een probleem bij de Trots van het Noorden. De achterhoede en het blok van twee daarvoor zijn al tijden een zekerheid. Daarvoor heeft Danny Buijs nog steeds niet de ideale samenstelling gevonden. Op links is de keuze nog altijd tussen: Bel Hassani, Thomas Bruns, Django Warmerdam en Mo El Hankouri. Rechts krijgt Doan nog altijd de voorkeur, maar hij is al tijden niet in vorm. Voorin is Sierhuis ook niet altijd onomstreden en Mimoun Mahi werkt hard, maar scoorde slechts twee keer na de winterstop. Dat waren ook nog strafschoppen. De vraag is zelfs of Mahi vanavond aan de aftrap kan verschijnen, want de Marokkaanse aanvaller was afgelopen week ziek.

De vorm: Ajax

De Amsterdammers presteren op dit moment fantastisch. Afgelopen dinsdag werd met 1-2 van Juventus gewonnen, waardoor Ajax voor het eerst sinds tweeëntwintig jaar weer in de halve finale van de Champions League staat. Een ongekende prestatie.

Dat succes is mede te danken aan Dusan Tadic. De aanvaller die 68 eredivisie wedstrijden voor FC Groningen speelde, presteert momenteel op het best van zijn kunnen. In de competitie staat het team van Erik ten Hag op de eerste plaats, met een beter doelsaldo dan PSV. Er is hen dus alles aan gelegen om vanavond in Groningen te winnen.

Waar moeten we op letten?

Als Ajax net zo speelt als afgelopen dinsdag dan zou je zeggen dat Groningen kansloos is. De Amsterdammers presteren dit jaar ook uitstekend na een Europese wedstrijd. Er werd slechts één keer verloren en dat was na de 3-0 zege op AEK Athene. PSV was toen in het weekend met 3-0 te sterk. Toch is bij FC Groningen het vertrouwen zeker aanwezig op een goed resultaat. Kaj Sierhuis, Deyovaisio Zeefuik, Sergio Padt en Hennie Spijkerman hebben allemaal een verleden bij de Amsterdammers en zijn erop gebrand om punten te pakken of in ieder geval een strijdend FC Groningen te laten zien.

FC Groningen won de laatste zeven thuiswedstrijden en hield de laatste drie potjes de nul in eigen stadion. Ajax moest de laatste zes eredivisie-duels telkens minimaal één treffer incasseren. Op papier zou je zeggen dat er zeker mogelijkheden liggen voor FC Groningen.

De Amsterdammers daarentegen scoorden dit seizoen al 155 treffers in officiële duels, net zoveel als in 2009/2010. Dusan Tadic is een man die extra aandacht verdient, want hij kwam tot scoren in alle wedstrijden die hij tegen zijn oude club speelde.

Historie

Ajax kwam negenendertig keer eerder op bezoek in Groningen voor een eredivisiewedstrijd. Zeven keer won Groningen. Het werd ook zeven keer gelijk. Maar liefst vijfentwintig keer stapte de ploeg uit Amsterdam als winnaar van het veld.

Blessures / schorsingen

Mimoun Mahi, Django Warmerdam, Michael Breij (allen twijfelachtig)

Vermoedelijke opstelling FC Groningen:

Padt; Zeefuik, Te Wierik, Chabot, Handwerker; Reis, Memisevic, Bruns, Doan; Gladon en Sierhuis.