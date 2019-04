Bestuur 100%Groningen stapt op na vertrouwensbreuk met fractie

Het bestuur van de politie partij 100% Groningen is opgestapt. De partij behaalde bij de laatste raadsverkiezingen twee zetels in de gemeenteraad van Groningen. Een vertrouwensbreuk tussen het partijbestuur en de fractie is de oorzaak van het opstappen.

'Na de verkiezingen kwam de focus binnen het bestuur vooral te liggen op de financiële afwikkeling van de verkiezingen en op de toekomst. Helaas is bij de uitoefening van onze bestuurlijke taken een verschil van mening met de fractie ontstaan.' valt te lezen in een verklaring van het opgestapte bestuur, waarvan Ramon Parsoe voorzitter was.

'Onwerkbare en vijandige houding'

In de verklaring van het bestuur staat dat er verschillende pogingen zijn gedaan om de verhouding tussen het bestuur en de fractie te herstellen. 'Helaas is tijdens de gesprekken gebleken, dat de fractie een onwerkbare en vijandige houding aanneemt; het bestuur heeft dan ook helaas moeten concluderen dat er een onwerkbare situatie is ontstaan. Vanuit de fractie wordt momenteel zeker geen eer gedaan aan het partijmotto: 'betrouwbaar, verbinden en zorgzaam'. Deze waarden zijn ver zoek binnen de fractie', meldt het opgestapte bestuur in de verklaring.

Woldhuis betreurt opstappen

Fractievoorzitter en partijoprichter Marjet Woldhuis betreurt dat het vijfkoppige bestuur is opgestapt. 'We waren met elkaar in gesprek om nader tot elkaar te komen.' Woldhuis erkent dat er sprake was van een meningsverschil. In de ogen van de fractievoorzitter was het bestuur te weinig betrokken bij de verkiezingscampagne. 'Ik heb die campagne helemaal zelf moeten doen. Eigenlijk kwam het allemaal op mijn schouders terecht, terwijl het regelen van de campagne toch echt een taak van het bestuur is.'

Geen financiële nood

In de ogen van Woldhuis heeft het voormalig bestuur er financieel een 'puinhoop' van gemaakt. Ondanks die puinhoop is er geen sprake van financiële nood. 'Veel leden zijn ook niet tevreden over het bestuur. De hoofdtaken die ze moeten uitvoeren, voeren ze niet uit. Dat heb ik inderdaad kenbaar gemaakt. Het is jammer dat ze deze conclusie hebben getrokken', laat Woldhuis weten.

Binnenkort zal er een algemene ledenvergadering worden uitgeschreven, waarin de leden van 100% Groningen een nieuw bestuur kunnen kiezen.