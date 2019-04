FC Groningen verliest nipt van Ajax

FC Groningen heeft zaterdagavond met 0-1 verloren van Ajax. Lange tijd kon Groningen Ajax op 0-0 houden. Klaas Jan Huntelaar wist uiteindelijk in de 78e minuut de Amsterdammers op voorsprong te zetten. Huntelaar kreeg even later een tweede gele kaart.

FC Groningen begon de eerste helft voortvarend met direct een kans voor Ludovit Reis, na een een-twee tussen Kaj Sierhuis en Paul Gladon. Even later kopt voor Ajax Matthijs de Ligt op de paal. De voorzet kwam uit een vrije trap van Ziyech. Het was voor De Ligt niet de enige kopkans, Groningen-verdediger Chabot had moeite met de Ajacied. De Ligt wist nog tweemaal via zijn hoofd gevaarlijk te zijn.

Nadat Ajax een half uur de betere ploeg was wist Groningen vooral in de laatste tien minuten tot de rust de druk weer op de Amsterdammers te leggen. De eindpass van de Groningers was echter iedere keer net niet goed genoeg. Bel Hassani en Handwerker wisten beide over te schieten. De grootste kans was wederom voor Reis, hij schoot net naast nadat Taglifico zijn been er tegen wist te zetten.

Na rust

Groningen begon de tweede helft voortvarend. Ajax probeerde de druk op Groningen vooral door snel te spelen wat op te voeren. Voor Groningen waren Doan en Sierhuis heel dicht bij een doelpunt.

Na een aantal aanvallen over en weer schoot uiteindelijk invaller Klaas Jan Huntelaar de bal tegen de touwen. Hij trok daarbij zijn shirt uit, wat hem geel opleverde. Die gele kaart kwam hem later duur te staan toen hij nogmaals geel kreeg voor een elleboogstoot tegen Chabot.

Tegen tien Ajacieden probeerde Groningen het wel, maar wist uiteindelijk niet te scoren waardoor de FC verloort met 0-1.

