'Denk je dat die goal bij ons wel had geteld?' (update)

'Ik denk dat wij een goeie intensieve wedstrijd op de mat hebben gelegd, maar toch houden we er een zure nasmaak aan over,' aldus de aanvaller. 'Als je kansen hebt is het zaak kansen dat je ze ook maakt.'

Ook vindt Sierhuis dat de tegengoal niet had hoeven vallen. 'Je moet je volwassener opstellen bij de tegengoal. Natuurlijk schiet Huntelaar hem goed binnen, maar er gaan fouten van ons aan vooraf.'

Hij kijkt wel met tevredenheid terug op de wedstrijd. 'We zijn gevaarlijk geweest. Die goal van Doan had erin gemoeten. We hadden hier een punt verdiend.'

'Lastig kansen te creëren tegen Ajax'

Collega aanvaller Paul Gladon kan dat alleen maar beamen. 'We hebben totaan de laatste minuten gestreden. We wonnen veel duels en er waren veel combinaties met Sierhuis, maar het blijft altijd lastig om kansen te creëren tegen Ajax.'

'We moeten op deze voet verder, want de volgende wedstrijd tegen PEC komt er ook alweer aan. Die wedstrijd moeten we ook vlammen.' Aldus Gladon, die zelf nog een vlammend schot geblokt zag worden.

Of Gladon langer bij FC Groningen blijft is nog onzekerheid. 'Ik vind Groningen een hele mooie club, maar of ik blijf ligt aan de trainer en de mensen die er binnen de club over gaan.'

Doan zijn hele scheenbeen lag open Danny Buijs - trainer FC Groningen

Trainer Danny Buijs is teveden over het vertoonde spel van zijn ploeg. 'We kwamen steeds meer in de duels. Ajax is voetballend beter. Het is dan heel zuur als je zo een doelpunt weggeeft.'

'Er was contact van Huntelaar'

Op de vraag of Buijs de goal van Huntelaar een terechte goal vond antwoorde de trainer zelf met een vraag. 'Denk je dat die goal bij ons wel had geteld? Natuurlijk moet je zelf beter verdedigen, maar er was contact van Huntelaar.'

Buijs was nog niet klaar over de arbitrage. 'Doan zijn hele scheenbeen lag open. Bij de topclubs fluiten ze al voor de kleinste dingen.'

Vooruitkijkend is Buijs duidelijk: 'We moeten nu bij PEC Zwolle winnen, dat wordt lastig want dit was een slijtageslag. Het tempo lag heel hoog.'

