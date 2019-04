Duitse paasvuren leggen deken van smog over onze provincie

Onze oosterburen ontbrandden de paasvuren op zaterdag. De smogwaarschuwing die het RIVM zaterdagochtend deed, bleek al snel gegrond, want sinds zaterdagavond is de luchtkwaliteit in Groningen sterk gedaald.

Het RIVM houdt samen met lokale instanties op Luchtmeetnet.nl de luchtkwaliteit in Nederland bij. Rond middernacht was de kwaliteit in onze provincie het slechtst.

Ruim vijf keer zo slecht

De kwalitieit was op de meetpunten in Stad en die bij Valthermond-Noorderdiep, vlak over de grens bij Musselkanaal en Ter Apel, een periode 'zeer slecht'. Zondagochtend was de waarde weer gedaald naar 'slecht'. In stedelijk gebied kan de luchtkwaliteit weer verminderen, maar dat hangt onder andere af van de hoeveelheid verkeer.

De wettelijke norm voor fijnstof is een jaargemiddelde van 40 µg/m3. In de nacht van zaterdag op zondag lag dit meer dan vijf keer zo hoog.

Luchtwegklachten

Een verhoogde concentratie fijnstof in de lucht kan, samen met andere luchtverontreiniging, leiden tot een verminderde longfunctie, verergering van astma en een toename van luchtwegklachten als piepen, hoesten en kortademigheid.

Wat moet ik (niet) doen?

Hoe lang het duurt totdat de luchtkwaliteit weer normaal is, is onduidelijk. Tot die tijd is het advies van het RIVM om lichamelijke inspanning te vermijden als je gevoelig bent voor smog. Ook als je fit bent, is het raadzaam om 'te overwegen inspanning te vermijden'.

