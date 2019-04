Elfstedentocht-winnaar Reinier Paping: 'Jan was een fantastische vent'

'Toen ik hem een maand geleden sprak, had ik al gedacht dat het niet meer lang zou duren', vertelt de 88-jarige Paping. 'Ik zou hem de Elfsteden-film nog laten zien, maar een afspraak maken lukte de laatste tijd niet. Ik heb nog wel een poosje met hem gepraat. Hij was tot het laatst goed bij zijn verstand.'

Hij is een echt een voorbeeld voor veel schaatsers geweest Bart Jonkers - Voorzitter Schaatsgewest Groningen

Bart Jonkers, voorzitter van Schaatsgewest Groningen spreekt over 'dé Groninger schaatslegende' als hij het over Uitham heeft. 'Een enorme doorzetter en een fantastische man om mee gesproken te hebben. Hij is een echt een voorbeeld voor veel schaatsers geweest.'

'Hij was bijna altijd wel op de jaarvergadering van het gewest. Hij was betrokken en stelde vragen. En was trots op zijn eigen schaatsprestaties. Maar dat mocht ook. Het is heel verdrietig dat hij er nu niet meer is.'

Deze man heeft ontzettend veel betekend voor het noorden en de sportwereld Mariska Sloot - Voorzitter Partij voor het Noorden

Uitham was erelid van Partij voor het Noorden en stond vijf keer als lijstduwer op het stemformulier. Op 20 maart 2019 voor het laatst.

'Deze man heeft ontzettend veel betekend voor het noorden en de sportwereld', zegt partijvoorzitter Mariska Sloot. 'Ook als sociaal invoelend mens. Het is het einde van een tijdperk.'

Eerbetoon

Korenmolen Wilhelmina langs de ringweg bij Noorderhoogebrug staat in rouwstand om Uitham te eren. Uitham woonde lange tijd in een boerderij onder de rook van de molen. De kap en wieken van de molen zijn richting deze boerderij gezet.



Korenmolen Wilhelmina in rouwstand.

Ook online reageren veel mensen op het overlijden van Uitham. Niets dan goeds over de oud-schaatser.



