Expeditie Grunnen en het lek van Tjuchem

'Dit zijn de mooiste lekjes', lacht Dennis Smit van Waterbedrijf Groningen. 'Het is mooi weer en het lek was snel gevonden. Ik heb er ook nog een mooi filmpje van gemaakt.'

Voor Dennis is dit een mooie klus. Maar voor de inwoners van de omgeving Delfzijl was het ontzettend balen vanochtend. Door het lek bij Tjuchem was er geen water. Dat betekende geen gekookt eitje bij het Paasontbijt, de wc niet kunnen doortrekken en niet kunnen douchen.

Omdat het Pasen is waren niet alle supermarkten open. De supermarkten die wel open waren konden het water niet aanslepen, zo snel ging het.

Ook in Expeditie Grunnen:

- Het is grauw in de lucht

- Twee imkers in het koolzaad

- Een hippe dominee in Wagenborgen

- Mooi tafereeltje op een hek

- Neuten schaiten in Woltersum

