Abiant Lycurgus zet eerste stap richting prolongatie landstitel

Wytze Kooistra over slechte start: 'We moesten de paasbrunch nog even verteren'

De setstanden in MartiniPlaza waren 13-25, 25-23, 25-14 en 25-19. Lycurgus begon belabberd aan het duel. Al snel kwamen de Groningers in de eerste set met 3-10 achter. Even leek het tij te keren toen Lycurgus de achterstand verkleinde tot 7-11, maar Orion was op alle fronten beter. Vooral het block van Orion was ijzersterk. Time-outs en wissels van Lycurgus-coach Arjan Taaij brachten geen verbetering in het spel, waarna Orion de eerste set met maar liefst 13-25 wist te winnen.

In set 2 was van krachtsverschil weinig meer te merken. De set ging gelijk op, geen van beide ploegen wist een ruime voorsprong te pakken. Bij 24-23 voor Lycurgus was het Frits van Gestel die het beslissende punt scoorde: 25-23.

In de derde set zette het herstel van Lycurgus zich door. Dankzij een ijzersterke blokkering liep Lycurgus uit naar een 14-6 voorsprong. De ban was daarna gebroken, want Orion kwam er niet meer aan te pas. Vooral Wytze Kooistra was niet af te stoppen en zorgde er met zijn scores mede voor dat de derde set met 25-14 naar Lycurgus ging.

De vierde set ging tot 11-11 gelijk op. Daarna liep Lycurgus met vier punten op rij uit naar 15-11 en moest Orion-coach Martijn van Goeverden ingrijpen via een time-out. Een ommekeer leverde dat niet op want Lycurgus wist de voorsprong vast te houden en pakte set 4 met 25-19.

Zondag 28 april is duel nummer 2 in Doetinchem.