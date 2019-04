Mollema finisht als twaalfde in Amstel Gold Race

Bauke Mollema was mee in de finale van de Amstel Gold Race, maar een podiumplek zat er zondag niet in voor hem. 'In zat tegen kramp aan te harken. Het beste was eraf in de finale', aldus Mollema na afloop van de wielerklassieker.

De renner uit Zuidhorn kwam als twaalfde over de finish in Vilt. Desondanks was hij wel tevreden over zijn optreden. 'Ik voelde me wel goed vandaag. Reed weg met Clarke, maar toen kwamen die andere mannen terug in de laatste drie kilometer. Toen ik niet veel meer doen. Ik had ook niet door dat we nog terugkwamen en dat het groepje nog voor de overwinning reed', verklaarde de renner van Trek-Segafredo.

Woensdag is er een nieuwe kans voor Mollema. Hij gaat dan van start in de Waalse Pijl