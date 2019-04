Door de mand: Kees Vlietstra houdt van Klaas-Jan en Roeland

Ik had alles wel uit willen trekken. De emotie wint het dan van de ratio. Natuurlijk is dat niet slim maar ik was gewoon door het dolle heen.'

Aldus Klaas-Jan Huntelaar na afloop van FC Groningen-Ajax. Huntelaar scoorde de 0-1 (FC verdediger Handwerker stond als een korfballer te dekken), waarna hij in dolle euforie richting het uitvak rende en daar zijn shirt uittrok om zijn gespierde torso te showen aan de hysterisch juichende Ajax supporters. Afgetraind lijf heeft die Klaas-Jan. Wasbordjes op zijn hele romp. 36 jaar en topfit. Voor het uittrekken van het shirt kreeg de spits een gele kaart. Zijn emotie (blij om doelpunt) won het van de ratio (kennis van de spelregels, shirt uit is geel).

Heb de laatste weken meer en meer waardering voor Klaas-Jan gekregen. Hij is een pure teamspeler geworden. Beslissend vanaf de bank. Ondanks zijn besmette verleden (jaja, bij SC Heerenveen gespeeld) hoopte ik altijd dat Klaas-Jan werd opgesteld door de bondscoach ten faveure van die andere grote spits: Robin van Persie. Vond Van Persie wel beter maar Klaas-Jan sympathieker. Voorbeeld van gedachtegang van een Groninger. Je bent voor iemand omdat je tegen de ander bent. Huntelaar gaat hoogstwaarschijnlijk met Ajax kampioen worden. Dat zou voor de ervaren spits de eerste keer in zijn imposante carrière zijn. Vanaf 2002 heeft Der Hunter gespeeld bij PSV, De Graafschap, AGOVV, Heerenveen, Ajax, Real Madrid, AC Milan, Schalke 04 en dus nu weer bij Ajax. Acht clubs in zeventien jaar. En nooit kampioen. Benieuwd of hij het dit jaar wel gaat halen. Het kan zomaar gebeuren. Op 15 mei, laatste speelronde, De Graafschap-Ajax. In de achtertuin van Klaas-Jan.

Diezelfde zaterdag, vier uur eerder. Harderwijk. Aan de bar van de korfbalkantine in Harderwijk zit Roeland Goedkoop in zijn Nic.shirt. Bezwete kop. Glas bier in de hand. Hij kijkt zijn zwangere vriendin glimlachend aan.

'Ik snapte er niks van. Al dat tactische gelul. Van buiten naar binnen naar buiten. Geef mij maar gewoon die bal dan gooi ik hem erin. Klaar.'

Ik kijk Roeland bewonderend aan. Krijg weer kippenvel.

Roeland is net als Klaas-Jan Huntelaar een routinier. 34 jaar inmiddels. In 2002 komt hij als junior vanuit Dronten bij Nic. spelen. In zijn allereerste training bij de selectie had Roeland, bijnaam Kippenboer, het zwaar. De toenmalige sterren, Taco Poelstra en Michiel Gerritsen, gaven een masterclass ontgroenen. Ik was toen ook al trainer van Nic. en deelde Kippenboer na afloop van de training mee dat hij was afgevallen voor de selectie. Roeland gaf me een pruillipje.

In de jaren die volgden speelde Roeland voornamelijk in het derde. Doordat de sluwe schutter, voorkeurskantje links, als 'algemeen reserve' is opgegeven bij de bond haalt hij het maximale uit zijn contributie. Hij speelde zeker in de begintijd gemiddeld zo'n vier wedstrijden per weekend. Hij scoort veel en makkelijk. Bijna altijd over links. Alle in de reserve klasse spelende tegenstanders weten dat, toch scoort Roeland zeventien jaar lang alles over links.

Een andere kernkwaliteit van Roeland is het verzamelen van gele en rode kaarten. Roeltje heeft naast een pruillipje ook een kort lontje en dat gaat regelmatig fout. De boetes betaalde hij van zijn verdiende geld als verkoopmanager bij de Jumbo. In de tijd dat Goedkoop bij de Jumbo Euroborg werkte mocht ik daar graag de boodschappen doen. Meestal op maandagochtend. Dan zochten we elkaar altijd even op en gaf hij me een razendsnelle update van het weekend. Als afsluiter gaf hij me de tip mee achter welke kassa de lekkerste caissière zat.

Zeventien jaar lang speelt Roeland inmiddels voor Nic. En hij heeft in alle teams gespeeld. Van Nic.2 tot en met Nic.7. Van Nic.A1 tot het midweekteam, Roeland speelde altijd en overal. Maar nooit in het eerste. Nooit in het eerste.

Tot afgelopen zaterdag. In de aanloop naar de wedstrijd Unitas 1-Nic.1 werd de selectie van Nic. overspoeld door een blessuregolf. Bij de mannen. Paniek in de tent. We kregen de vijf teams die allemaal gelijktijdig en overal in Nederland moesten spelen amper bemand. Na veel geschuif, gesmeek en gepuzzel konden we uiteindelijk met complete teams spelen. Met als meest bijzondere verschuiving: het debuut van Roeland Kippenboer Goedkoop in Nic.1.